SEGA a décidé de retirer de la vente sur l’eShop le jeu SEGA Genesis Classics (Sega Mega Drive Classics chez nous).

La collection ne sera plus disponible à l’achat à partir du 6 décembre à 23h59 PT / 7 décembre à 2h59 ET. Cependant, ceux qui l’achètent avant cette date pourront toujours y jouer et la retélécharger à l’avenir. En d’autres termes, elle ne sera pas retirée de votre bibliothèque.

SEGA n’a pas précisé les raisons de cette décision. Cependant, un avis sur la page officielle mentionne que « certains titres classiques individuels resteront jouables pour les abonnés au service Nintendo Switch Online ». Cela s’applique à l’application SEGA Genesis proposée dans le niveau d’abonnement étendu du service.

SEGA Genesis Classics est sorti initialement sur Nintendo Switch en décembre 2018. Il comprend plus de 50 titres de tous genres, allant de Sonic et Streets of Rage 2 à des RPG plus profonds comme la série Phantasy Star. La collection offre également la possibilité de sauvegarder à tout moment, de revenir en arrière et de personnaliser les contrôles.

La collection SEGA des classiques Mega Drive et Genesis débarque pour la nouvelle génération !

Plus de 50 titres en tout genre, des classiques comme Sonic et Streets of Rage 2 aux RPG riches en détails comme la série Phantasy Star. De l’arcade, des jeux de tir, de combat à progression et de réflexion, des incontournables et autres pépites. Chaque joueur trouvera un jeu classique selon ses goûts !

Profitez de tout le confort moderne avec de nouvelles fonctionnalités. Sauvegardez la partie à tout moment, revenez en arrière en cas de bévue et personnalisez les commandes.

La plus grande collection de jeux rétro classiques sur console, regroupés en un seul jeu !