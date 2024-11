Deck13 Spotlight et Just2D sont heureux d’annoncer que DROVA – Forsaken Kin, le pixel-RPG situé dans un sinistre monde celtique, encensé par la presse et adoré par les joueurs (96% d’avis positifs sur Steam), continuera à recevoir des mises à jour majeures dans les semaines et les mois à venir – toutes gratuites. Une feuille de route du jeu est désormais disponible, accompagnée d’un Accolades Trailer pour célébrer son succès critique :



Un succès critique et des tas de contenus à venir

DROVA a été très bien accueilli par la presse et les joueurs. Alors que de nombreux joueurs réclament déjà des DLC et une suite, l’équipe a décidé de soutenir le jeu avec trois mises à jour majeures, en plus des correctifs réguliers sur lesquels elle travaille déjà.

Feedback Update (novembre)

Cette mise à jour est basée uniquement sur les commentaires et retours de la communauté. Elle inclut une carte pour les souterrains du Camp des Décombres, une Fronde Légendaire, la possibilité de réinitialiser le personnage grâce à des objets rares, des ajustements d’équilibrage et bien d’autres choses encore.

Insane Update (décembre)

Un mode New Game+ ne serait pas forcément optimal pour le jeu, l’équipe travaille donc sur un nouveau mode de difficulté qui proposera de nouvelles attaques pour certains ennemis, un nouveau comportement des ennemis et des monstres généralement plus forts. Ce nouveau mode permettra une difficulté accrue et une personnalisation plus poussée.

The Flesh Rises Update (mars)

Un nouveau défi prend forme…