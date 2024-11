Dans le cadre du Project EGG (Engrossing Game Gallery) de D4 Enterprise, le tout premier jeu Ys sortira la semaine prochaine sur l’eShop sous le nom EGGCONSOLE Ys MSX2. C’est la version MSX2 du jeu, et non la version PC-8801mkIISR, elle aussi disponible sur l’eShop.

Le MSX2 est une évolution du MSX, une norme de micro-ordinateurs lancée dans les années 1980 pour unifier le marché informatique principalement au Japon, mais aussi en Europe et en Amérique latine. Créée par Kazuhiko Nishi en partenariat avec Microsoft et ASCII Corporation, cette norme visait à simplifier la compatibilité des logiciels et des périphériques entre différentes marques (Sony, Panasonic, Philips, etc.).Le MSX2 est très populaire pour ses nombreux jeux, notamment des titres de Konami et Hudson Soft, et est souvent associé aux débuts de franchises célèbres comme Metal Gear.

Les deux versions se distinguent sur plusieurs aspects techniques et de gameplay, influencés par les caractéristiques des machines :

1. Graphismes

: Le MSX2 offre des graphismes colorés et relativement détaillés, avec des arrière-plans travaillés. Cependant, les limitations en mémoire vidéo rendent les animations parfois un peu saccadées, et les couleurs sont plus limitées que sur le PC-8801mkIISR. PC-8801mkIISR : La version PC-88 se distingue par une palette plus riche et une résolution un peu plus élevée. Les graphismes sont globalement plus détaillés, et les animations sont plus fluides, ce qui donne un rendu visuel un peu plus raffiné par rapport au MSX2.

2. Son et Musique

: Cette version utilise la puce sonore PSG (Programmable Sound Generator), offrant une musique de qualité mais avec des limitations dans la complexité sonore. Les thèmes sont reconnaissables mais moins riches. PC-8801mkIISR : Le PC-88 dispose d’une puce FM Yamaha (OPNA) qui permet une qualité sonore bien supérieure, avec des thèmes plus riches et une meilleure qualité de son.

3. Vitesse et Gameplay

: Le gameplay est légèrement plus lent sur le MSX2, et les chargements peuvent être un peu plus longs. Cette version conserve l’essence de Ys mais offre une jouabilité un peu moins fluide. PC-8801mkIISR : Avec plus de puissance, cette version est un peu plus réactive et fluide. Les déplacements du personnage sont plus rapides, et le rythme de jeu s’en trouve amélioré, rendant l’exploration plus agréable.

4. Interface et Affichage

: L’interface est simple, mais parfois les informations affichées en jeu sont limitées par la résolution de l’écran. PC-8801mkIISR : Sur le PC-88, l’interface est plus propre, et les éléments d’affichage (comme la barre de vie et les informations) sont mieux intégrés, rendant l’interface plus intuitive.

La série Ys a gagné en popularité au fil des ans, en grande partie grâce aux sorties mondiales des derniers jeux, mais le premier titre a toujours été une bête insaisissable. À l’époque, le premier jeu a bénéficié d’un portage anglais sur Master System et d’un remake sur TG-16, mais l’édition EGGCONSOLE à venir le ramène là où tout a commencé, sur PC-8801.

YS est une série de jeux de rôle d’action développée et publiée par Nihon Falcom. Le premier jeu de la série, « Ys I: Ancient Ys Vanished », est sorti initialement en 1987 pour le PC-8801, un ordinateur japonais populaire à l’époque. Le jeu a été conçu par Masaya Hashimoto, avec une musique composée par Yuzo Koshiro et Mieko Ishikawa.

Dans Ys I, les joueurs incarnent Adol Christin, un héros aux cheveux rouges, qui se retrouve sur l’île mystérieuse de Esteria. L’histoire tourne autour de la quête d’Adol pour sauver le royaume de Esteria en découvrant les secrets de l’ancienne civilisation de Ys. Le jeu se déroule dans un monde de style action-RPG où les joueurs attaquent les ennemis en se heurtant à eux.

Le gameplay d’Ys I sur le PC-8801 était révolutionnaire pour l’époque, avec un système de combat en temps réel qui contrastait avec les RPG traditionnels basés sur des combats au tour par tour. De plus, le jeu a été salué pour sa bande-son mémorable et sa narration immersive.