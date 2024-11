Un week-end sans rumeur, c’est triste non ?

Le compte X « Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside » fait toujours débat, car souvent il tombe juste, comme Emio, le dernier Famitsu Detective Club, ou encore le fait qu’il a leaké l’annonce de Xenoblade X sur Nintendo Switch dès fin août), mais certain le juge peu fiable.

Via un post ce matin sur le réseau sans filtre, il a lancé une hype qui fait du bien en ces temps de calme plat.

Des annonces autour de Zelda et Donkey Kong seraient à prévoir ? Si c’est le cas, il ne faut pas s’attendre à grand chose sur la Nintendo Switch 1 avec la sortie/annonce prochaine de la Switch 2. Mais un portage des version 3DS de The Legend of Zelda: Ocarina of Time et The Legend of Zelda: Majora’s Mask sur Nintendo Switch, comme récemment Luigi’s Mansion 2, n’est pas à exclure. Ou pourquoi pas la même, mais avec les jeux The Legend of Zelda : A Link Between Worlds et The Legend of Zelda – Tri Force heroes 3DS, mais ça semble bien moins probable, même si le dernier cité serait parfait en mode gratuit sur le NSO. Vient ensuite l’idée, une énième fois, de la ressortie de The Legend Of Zelda – The Windwaker Hd Wii U et The Legend Of Zelda – Twilight Princess Hd Wii U, une rumeur, qui tient plus du fantasme de certains fans, persistante depuis pas mal d’année.

Côté Donkey Kong, avec la sortie prochaine de Donkey Kong Country Returns sur Nintendo Switch (voir ici), et sachant que Donkey Kong Country: Tropical Freeze est disponible depuis pas mal d’année, on a du mal à croire à un nouvel opus aussi rapidement. Alors, une nouvelle annonce qui présente des nouveautés sur le remake du jeu Wii n’est pas à exclure, voir la sortie de Donkey Kong Country 3 sur le NSO de la Super Nintendo.

Comme disent nos amis anglais, Wait and See.