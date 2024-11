Explorez plus profondément le désespoir et le salut dans cette continuation de l’histoire de Virche Evermore.

Aksys Games a annoncé aujourd’hui que Virche Evermore -EpiC: Lycoris- est désormais disponible sur Nintendo Switch™. Une histoire menant au salut éternel, le fandisc explore davantage la saga épique révélée dans le très populaire Virche Evermore -ErroR: Salvation-.

Sur une petite île appelée Arpéchéle poussent les fleurs noires du malheur, les Lycoris Noirge. Les habitants de ce pays naissent avec une malédiction, les condamnant à mourir avant l’âge de 23 ans. Après de nombreuses années de recherche, une méthode pour prolonger leur espérance de vie a été créée en clonant leurs souvenirs et leurs corps. Ceux qui vivent éternellement grâce au système de téléchargement de mémoire sont appelés les « Revivers » et continuent de défier leur courte existence. Découvrez le nouveau désespoir et le salut qui attendent Ceres et ses prétendants dans cinq nouvelles histoires qui approfondissent l’univers de Virche Evermore.

Une édition limitée du jeu, comprenant un diorama en acrylique en trois pièces de 3,5″ x 5″, est disponible exclusivement sur la boutique en ligne d’Aksys.

Virche Evermore -EpiC: Lycoris- explore cinq récits uniques et inédits :