Nous avons d’excellentes nouvelles concernant le prochain jeu d’aventure-action en 3D de Pancake Games, le très accessible Souls-lite Slime Heroes — il sera disponible sur Nintendo Switch dès son lancement ! Pour célébrer cette annonce, nous dévoilons une bande-annonce qui plonge dans l’histoire du héros improbable du jeu — le dernier slime survivant — et comment il est devenu le dernier espoir de survie du monde !

Dans Slime Heroes, embarquez pour une aventure dans un monde fantastique confié à un héros improbable, un slime, chargé de le sauver d’une mystérieuse corruption. Explorez un vaste monde en 3D — seul ou avec un ami — et affrontez des ennemis redoutables, résolvez des énigmes stimulantes mais accessibles, et découvrez des trésors oubliés. Collectez des gemmes magiques à travers le monde et combinez-les pour créer des compétences uniques et puissantes capables de vaincre même les serviteurs et boss les plus corrompus. Découvrez une histoire touchante de dépassement de soi, d’amitié et de pardon au fil de votre progression, car même les slimes peuvent devenir des héros !

Caractéristiques principales de Slime Heroes :

Gagnez des compétences et changez-les à la volée : Collectez et utilisez un arsenal de gemmes obtenues en vainquant des ennemis, et combinez dynamiquement les compétences pour créer des attaques uniques adaptées à votre style de jeu, à tout moment.

: Collectez et utilisez un arsenal de gemmes obtenues en vainquant des ennemis, et combinez dynamiquement les compétences pour créer des attaques uniques adaptées à votre style de jeu, à tout moment. Jouez seul ou avec un ami : Partez à l’aventure en solo ou rejoignez la partie d’un ami pour une aventure en coopération amusante, que ce soit en local ou en ligne. Avec un système de butin partagé, vous pourrez tous deux créer des capacités complémentaires pour affronter les ennemis les plus corrompus.

: Partez à l’aventure en solo ou rejoignez la partie d’un ami pour une aventure en coopération amusante, que ce soit en local ou en ligne. Avec un système de butin partagé, vous pourrez tous deux créer des capacités complémentaires pour affronter les ennemis les plus corrompus. Voyagez dans un monde vaste et ouvert : Explorez six régions distinctes dans un monde vibrant et étendu, et rencontrez les dieux qui règnent sur chaque région. Découvrez des passages secrets, des zones cachées et des donjons de puzzles uniques, chacun avec ses propres défis.

: Explorez six régions distinctes dans un monde vibrant et étendu, et rencontrez les dieux qui règnent sur chaque région. Découvrez des passages secrets, des zones cachées et des donjons de puzzles uniques, chacun avec ses propres défis. Personnalisez votre slime : Donnez de la personnalité à votre slime en personnalisant son visage et ses couleurs selon vos goûts. Trouvez des chapeaux disséminés sur la carte, qui non seulement ajoutent du style, mais offrent aussi des bonus de statistiques pour être à la fois élégant et prêt pour le combat.

Slime Heroes sera disponible sur PC via Steam, Nintendo Switch, et Xbox Series S|X au premier trimestre 2025.