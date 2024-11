Bear Games est fier d’annoncer aujourd’hui Comix Zero – un jeu de plateforme en monde ouvert de type Soulslike, se déroulant dans les pages d’une bande dessinée vivante et remplie d’action. Les joueurs devront survivre dans un monde où chaque combat est une lutte et chaque blague a une chute percutante. Vous n’êtes pas un héros. Vous n’êtes personne. Vous êtes Zero.

S’inspirant de titres légendaires comme Elden Ring, Comix Zone et Super Metroid, le studio ukrainien Bear Games apporte une touche unique aux éléments de jeu de rôle d’action de Comix Zero en créant un monde qui prend vie à travers les pages d’une bande dessinée.

Les joueurs devront littéralement « percer » les frontières entre les cases de la bande dessinée et affronter des ennemis qui perdent leur couleur au lieu de points de vie. Zero pourrait bien être dans le combat de sa vie, mais il fait face avec humour et sarcasme, à la manière de Deadpool, en tranchant son chemin à travers chaque page. Comix Zero combine un monde ouvert riche en exploration, un système de jeu de rôle méticuleux et une histoire dynamique avec des changements soudains d’événements.

L’esthétique du jeu s’inspire des thèmes de « dark fantasy » populaires au début des années 2000, en combinant l’immédiateté de Comix Zone avec les exigences de précision des attaques des jeux Soulslike modernes comme Elden Ring.

Zero est un héros inattendu, venu de la Terre et transporté dans un monde mythique et impitoyable peuplé de dieux anciens et dirigé par des esclavagistes sans pitié. Son plan est simple : sauver le monde, reconquérir le cœur de sa femme et revenir sur Terre.

Dans ce rôle, vous explorerez un monde ouvert beau mais impitoyable, surmonterez de nombreux adversaires dans des batailles épiques et découvrirez de nombreux lieux secrets en sautant de page en page dans chaque paysage de bande dessinée.

Caractéristiques principales

● Jouez dans les pages d’une bande dessinée

Un univers éblouissant de bandes dessinées prend vie sur votre écran. Chaque scène se déroule sur plusieurs pages, avec tout ce que les fans de BD adorent : des cases, des bulles de dialogue, des onomatopées (POW! BAM! BANG!), des annotations de l’auteur, et bien plus…

● Monde ouvert non-linéaire

Allez où vous voulez – mais attention, le monde est plein de dangers. Comix Zero combine des éléments de Metroidvania avec un véritable monde ouvert dans lequel il est facile de se perdre – alors dessinez-vous une carte!

● Combats et mort

Être immortel a ses avantages, mais maîtriser vos compétences est crucial. Le système de combat de Comix Zero exige une stratégie réfléchie, l’évaluation des faiblesses de l’adversaire, et la combinaison de différents types d’attaques — ici, pas question de bourriner sans réfléchir…

● Votre propre Zero

Personnalisez les compétences et l’équipement de Zero pour qu’ils correspondent à votre style de jeu. Buvez des potions créées à partir de boss vaincus, fabriquez des artefacts puissants, accomplissez des quêtes pour les PNJ et gagnez des récompenses.

● Véritable dark fantasy

Un monde brutal où les anciens mythes s’entremêlent avec l’insatiable amour de l’humanité pour la guerre, et où la magie naît du sang humain sur la peau humaine. Chaque camp du conflit a ses propres motivations et alliés, et vous êtes au cœur de l’action, pris entre deux feux.

● Humour – à point et parfois non

Le récit de Comix Zero regorge de personnages complexes, d’intrigues politiques, de choix moralement ambigus et d’expériences traumatisantes. Incertain de savoir s’il s’agit d’un rêve tordu, Zero ne retient pas ses plaisanteries douteuses.

Informations sur le jeu

Développeur : Bear Games

: Bear Games Plateformes : PC, PS5, Xbox, Switch

: PC, PS5, Xbox, Switch Genre : Soulslike RPG de plateforme

: Soulslike RPG de plateforme Date de sortie prévue : À déterminer

À propos de Bear Games

Bear Games a été fondé en Ukraine en 2002 par un ancien e-sportif professionnel. L’équipe possède plus de 20 ans d’expérience dans le développement de jeux et plus de 50 projets de styles et de genres variés à son actif. Comix Zero est le premier jeu de grande envergure du studio pour PC, dans lequel les développeurs ont investi toutes leurs années d’expérience.