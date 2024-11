Début octobre, un message envoyé sur le serveur Discord de Ryujinx par l’un des développeurs de l’émulateur indiquait que le développeur principal avait été « contacté par Nintendo et avait reçu une proposition d’accord pour cesser de travailler sur le projet, dissoudre l’organisation et supprimer tous les actifs associés sous son contrôle. » Peu de temps après, les téléchargements et les dépôts GitHub ont été retirés, et bien que le site web restait accessible à l’époque, il est désormais clos.

Comme repéré sur le subreddit r/Ryujinx, il semble que Nintendo of America soit désormais le propriétaire officiel de l’ancien domaine de l’émulateur. Selon les informations de la base de données WHOIS, une mise à jour a eu lieu le 7 novembre. Le site web de Ryujinx est down et Nintendo a peut-être pris cette mesure pour éviter que quelqu’un d’autre ne relance l’émulateur en utilisant le même domaine à l’avenir.

Nintendo a mené une lutte acharnée contre les émulateurs cette année, avec la fermeture du principal émulateur Switch, Yuzu, suite à un accord dans lequel les développeurs ont accepté de verser 2,4 millions de dollars à Nintendo. L’équipe de Tropic Haze a confirmé que le support de Yuzu ainsi que de l’émulateur 3DS Citra cesserait immédiatement, ajoutant que le groupe avait « toujours été opposé au piratage » et « n’avait pas l’intention de causer de tort » avec leurs projets.