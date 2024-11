La mission Disruptor sera disponible gratuitement, dans le cadre du Pack de démarrage gratuit pour les nouveaux joueurs et en tant que Elusive Target pour les joueurs de HITMAN World of Assassination, pour une durée limitée.

IO Interactive, le développeur et éditeur indépendant de jeux vidéo à l’origine de la célèbre franchise HITMAN, annonce aujourd’hui le retour de la mission Elusive Target, le Disruptor, avec l’image et la voix de la superstar et légende du MMA Conor McGregor. La mission Disruptor sera disponible dans le monde entier sur les consoles PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC, à partir du vendredi 15 novembre, jusqu’au dimanche 8 décembre.

La mission du Disruptor comporte deux volets. Tout d’abord, les joueurs auront pour mission d’éliminer le Disruptor, un mystérieux combattant de MMA multimillionnaire qui tente de se faire une place au sein de la secrète Ark Society, une organisation composée des individus les plus riches et les plus influents du monde. La deuxième mission est de protéger Tim Quinn, PDG de Quantum Leap et amateur de sports de combat, qui s’apprête à monter sur le ring pour affronter l’imprévisible Disruptor. Grâce à de nombreux déguisements et opportunités pour aider les joueurs à accomplir leurs objectifs, le Disruptor aura de la chance s’il termine le premier round debout.

La mission sera accessible aux nouveaux joueurs dans le cadre du Pack de Démarrage Gratuit, tandis que les joueurs de HITMAN World of Assassination pourront également y accéder gratuitement pendant l’événement.

Le Pack DLC du Disruptor est également disponible, offrant aux joueurs un accès permanent à The Ostentatious, un contrat arcade mettant en scène Le Disruptor, ainsi qu’une nouvelle tenue, des objets et un ensemble de cosmétiques pour la maison du freelancer.

HITMAN World of Assassination est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Le pack de démarrage gratuit n’est pas disponible sur Nintendo Switch.