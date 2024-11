Kakao Games est fier d’annoncer la dernière mise à jour de son populaire RPG d’action mobile, Guardian Tales, ainsi qu’un tout nouveau monde à explorer : World 20 : Motori Mountain. Présentant un tout nouveau héros et des événements festifs, cette nouvelle portion de contenu promet de capturer l’âme même des joueurs alors qu’ils plongent dans ce monde de fleurs de cerisier et de terreur.

World 20 se déroule dans la mystérieuse montagne Motori et invite les joueurs à explorer l’ancienne demeure des mages de l’âme. Alors qu’ils se lancent dans un voyage passionnant avec le nouveau héros Dohwa, héritier de la famille des mages de l’âme, ils découvriront des secrets gardés au-delà de la tombe.

La raison de l’aventure nécromantique ? Dohwa exerce le pouvoir transcendant des esprits, ralliant l’aide du surnaturel pour vaincre les yokai maléfiques, tout en sauvant quelques âmes perdues en cours de route.

Pour célébrer les débuts mystiques de Dohwa, Kakao Games organise un événement spécial de collecte de héros d’ici le 26 novembre, ainsi qu’un événement commémoratif pour l’arrivée du Monde 20 qui célèbre tout ce qui rend ce plan spirituel si spécial. Les joueurs participeront à des missions de niveau Rift pour gagner des points qui pourront être échangés contre diverses récompenses, notamment l’arme exclusive « Emma » pour le héros Loraine, ainsi qu’un marteau épique de rupture de limite.

De plus, jusqu’au 25 novembre, les joueurs peuvent participer à un événement d’invocation gratuit, recevant un total de 50 tickets d’invocation de héros/équipement, avec 10 tickets disponibles chaque jour.

Un RPG mobile bien-aimé, Guardian Tales présente des graphismes rétro en pixels, une narration immersive, un humour unique et des éléments de contrôle distinctifs qui lui ont valu une popularité nationale et internationale. Pour ceux qui ont vaincu le Monde 19 (et les mondes précédents), la dernière mise à jour présente l’occasion idéale de prendre les armes et de se replonger dans la magie et le mystère de Guardian Tales.

À propos de Guardian Tales

Guardian Tales est un nouveau jeu de Kong Studios mêlant des graphismes en pixel art élégant et de l’action-aventure en explorant des donjons réunis dans de nombreux mondes très différents, inspirés par l’histoire des jeux vidéo.

À propos de Kong Studios

Kong Studios, Inc. est une start-up basée dans la Silicon Valley aux États-Unis. Le studio se spécialise dans le développement de jeux offrant des expériences uniques et novatrices. Le studio a jusqu’à maintenant sorti Dungeon Link et travaille à présent sur Guardian Tales pour un service mondial.

À propos de Kakao Games

Fondé en 2016, Kakao Games est l’un des principaux éditeurs de jeux en ligne et sur mobile, et a permis la sortie de titres tels que Black Desert Online de Pearl Abyss (service assuré en Amérique du Nord et Europe jusqu’au début de l’année 2021), PlayerUnknown’s Battlegrounds de KRAFTON (service assuré en Corée), Guardian Tales de Kong Studios (service assuré en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine et Océanie), et Eversoul de Nineark (service assuré en Amérique du Nord et Europe).