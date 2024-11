Bien que Zelda: Echoes of Wisdom ait été extrêmement bien accueilli, il a également reçu quelques critiques. Les deux principaux problèmes soulevés par les joueurs concernent le framerate et le système de menus, et l’équipe de développement a maintenant réagi à ces retours.

Dans une interview accordée à la BBC, plusieurs membres de l’équipe de Zelda: Echoes of Wisdom ont répondu aux critiques des fans. Concernant le framerate instable, l’équipe a expliqué qu’elle avait opté pour un framerate variable, estimant que c’était la “meilleure option” disponible.

Quant aux menus, cette critique a déjà été exprimée pour Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Dans ces trois jeux, vous avez de nombreuses options d’armes et de capacités, mais il faut faire défiler de longs menus pour trouver ce que vous cherchez. Bien que les joueurs pensent qu’il existe des moyens plus efficaces, les développeurs ont fait ce choix intentionnellement.

Selon l’équipe, la conception des menus a été pensée pour encourager l’expérimentation. En particulier, les développeurs souhaitaient que les joueurs défilent parmi les différents échos dans Echoes of Wisdom et aperçoivent ceux qu’ils n’auraient peut-être pas utilisés autrement. En d’autres termes, ils pensent que les joueurs pourraient entrer dans un menu avec une idée en tête, mais que la vue d’autres échos pourrait susciter une nouvelle idée ou un désir d’expérimentation.

Eiji Aonuma a aussi évoqué dans cette interview Zelda: Echoes of Wisdom comme un titre qui l’a convaincu qu’il y avait encore de nombreuses choses à explorer avec les jeux Zelda en vue de dessus, et s’il en a la possibilité, il souhaite en sortir davantage à l’avenir.

“Je pense qu’avec ce jeu, nous avons pu satisfaire beaucoup de joueurs. Ce jeu m’a fait réaliser qu’il y a encore beaucoup de possibilités pour les jeux Zelda en vue de dessus. Nous continuerons de proposer des Zelda en 3D dynamiques, mais en plus de cela, nous espérons aussi pouvoir poursuivre avec des Zelda en 2D en vue de dessus.” – Eiji Aonuma, producteur