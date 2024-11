Nintendo continue d’enrichir son application Nintendo Music, et il est probable que de nombreuses autres musiques y soient ajoutées dans les années à venir. Après Super Donkey Kong 2 la semaine dernière, Wii Sports arrive aujourd’hui sur l’application Nintendo Music.

Nintendo Music est une application toute nouvelle qui permet de retrouver les bandes sonores de Nintendo sur vos appareils intelligents. Des rythmes emblématiques de Super Mario Bros. aux vastes paysages sonores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en passant par les airs entraînants de Splatoon 3 et bien d’autres. Exclusivement réservée aux membres de Nintendo Switch Online sans coût additionnel, l’application est accessible à tous les abonnés qui peuvent ainsi entreprendre un voyage musical à travers près de 40 ans d’histoire de Nintendo.

Avec Nintendo Music, vous pouvez diffuser les chansons directement depuis l’application ou les télécharger pour une écoute hors ligne. Recherchez des titres par nom de jeu, titre de morceau, nom de playlist ou même par captures d’écran. Besoin de musique de fond pendant le travail ou les études ? Vous pouvez répéter des morceaux ou étendre certains titres à 15, 30 ou 60 minutes pour une écoute ininterrompue. Et pas de souci concernant les spoilers de jeu, car vous pouvez filtrer les bandes-son susceptibles de dévoiler des moments clés.