QubicGames a annoncé que Bridge Race, développé par Garawell Games et Supersonic, sortira sur Nintendo Switch le 15 novembre. Ce succès mobile apportera son mélange captivant de stratégie, de vitesse et de style à la Nintendo Switch, grâce aux studios Garawell Games et Supersonic, avec QubicGames en tant qu’éditeur pour console.

Dans Bridge Race, les joueurs doivent ramasser des briques de leur couleur, construire leur propre pont vers la victoire et dépasser leurs rivaux dans une course jusqu’à l’arrivée. Des briques en surplus ? Utilisez-les pour agrandir votre château et débloquer des designs uniques qui vous démarqueront sur la piste de course.

Au-delà de la construction, les joueurs peuvent faire trébucher leurs adversaires, accéder à des niveaux bonus pour accumuler des pièces et utiliser leurs gains pour débloquer des skins et de nouvelles couleurs amusantes. Avec ses niveaux infinis et ses options de personnalisation, chaque course est une nouvelle occasion de faire preuve de créativité et de stratégie.

Caractéristiques principales :

Construisez et courez sur des niveaux infinis : D’innombrables occasions de superposer, courir et gagner !

: D’innombrables occasions de superposer, courir et gagner ! Personnalisez votre apparence : Débloquez des skins et des couleurs pour personnaliser vos briques et votre personnage.

: Débloquez des skins et des couleurs pour personnaliser vos briques et votre personnage. Agrandissez votre château : Utilisez vos briques supplémentaires pour faire grandir votre château et améliorer votre position.

: Utilisez vos briques supplémentaires pour faire grandir votre château et améliorer votre position. Affrontez des niveaux bonus et boss : Relevez des défis spéciaux pour gagner des récompenses et rester en tête.

Bridge Race sur Nintendo Switch propose une approche rafraîchissante de la compétition en construction, invitant les joueurs à rivaliser d’ingéniosité et de vitesse dans une course effrénée vers la ligne d’arrivée.