Les éditeurs de jeux indépendants Leoful et Happy Player sont ravis d’annoncer que Silver Axe – The Honest Elf Master Edition sortira en version physique le 3 décembre 2024 sur Nintendo Switch.

Partez pour une aventure épique en 2D inspirée de l’histoire classique d’Aesop, « Le bûcheron honnête ». Sautez, foncez et combattez en incarnant un elfe agile à travers des niveaux exigeants qui mettront vos compétences de plateforme à l’épreuve, et vainquez des boss en utilisant le pouvoir des quatre éléments de la forêt. Aidez les animaux de la forêt pour obtenir des informations sur des passages secrets et les faiblesses des ennemis. Les choix que vous ferez dans le jeu changeront la fin, rendant chaque partie unique.

Silver Axe – The Honest Elf Master Edition inclut le jeu de base et le DLC Master Mode sur la carte de jeu.

Les précommandes commencent dès aujourd’hui dans les magasins en ligne et physiques à Hong Kong, Taïwan, Singapour, ainsi que dans d’autres marchés d’Asie du Sud-Est.