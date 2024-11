Tequila Works est un studio de développement de jeux vidéo basé à Madrid, en Espagne, fondé en 2009 par Raúl Rubio Munárriz et Luz Sancho.

Pourtant, Tequila Works a déposé le bilan.

Dans un communiqué, Térence Mosca, le nouveau directeur général, s’est dit « fier de ce que [l’équipe] a accompli ensemble, » mais a expliqué que les « conditions prolongées du marché » ont conduit le studio madrilène Tequila Works à n’avoir d’autre choix que de déposer le bilan.

En conséquence, les fondateurs de Tequila Works ont quitté leurs fonctions, et Mosca a été nommé directeur général.

« Depuis sa création en 2009, la philosophie de développement de Tequila Works a toujours été axée sur ‘créer avec passion’, » indique le communiqué.

« Nous faisons tout notre possible pour offrir soutien et orientation à nos équipes en cette période difficile. »

Tequila Works, fondé en 2009, a développé des jeux comme The Sexy Brutale, Rime et Gylt. En 2022, il avait obtenu un investissement de Tencent, mais malgré des licenciements le mois dernier, les réductions n’ont apparemment pas suffi à maintenir le studio à flot.

Le studio est de base connue pour Rime et le bordel autour de la création du projet. En effet, le développement de Rime, l’un des projets phares de Tequila Works, a été marqué par plusieurs difficultés, notamment liées à la collaboration initiale avec PlayStation. Ces complications ont eu un impact non seulement sur le développement du jeu mais aussi sur la manière dont le studio a géré sa vision créative et sa relation avec l’éditeur.

Rime a été imaginé comme un jeu d’aventure et de puzzle inspiré par des titres comme Ico et The Legend of Zelda: The Wind Waker. Dès le départ, Tequila Works a souhaité proposer une expérience visuelle et narrative centrée sur l’exploration et l’émotion, avec une histoire principalement racontée à travers l’environnement et l’interaction du joueur.

Au début du projet, Tequila Works a présenté le concept de Rime à plusieurs éditeurs, et Sony a exprimé un intérêt particulier. Sony Interactive Entertainment a ainsi acquis les droits d’édition en 2013 et a initialement annoncé le jeu comme une exclusivité pour la PlayStation 4. Cet accord semblait prometteur pour le studio, qui bénéficiait du soutien de Sony pour financer et promouvoir le jeu.

Cependant, au cours du développement, des divergences créatives et des problèmes de production ont commencé à émerger entre Tequila Works et Sony. Selon plusieurs sources, Sony aurait eu des attentes spécifiques en termes de contenu, de calendrier, et de qualité, tandis que le studio espagnol souhaitait garder une certaine liberté pour mener à bien sa vision artistique. En 2016, après plusieurs années de développement laborieux, Sony et Tequila Works ont finalement décidé de se séparer. Sony a rendu les droits du jeu au studio, laissant Tequila Works libre de continuer le projet seul, mais avec la pression financière et organisationnelle que cela impliquait.

Après avoir récupéré les droits de Rime, Tequila Works a poursuivi le développement sans l’appui financier de Sony mais avec une plus grande liberté créative. Le studio a trouvé d’autres partenaires pour financer et distribuer le jeu, comme Grey Box et Six Foot, qui ont permis à Rime de sortir en 2017 sur plusieurs plateformes, y compris PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.