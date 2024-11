Lors d’une interview en marge du TGS le prince Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud (vice-président du PIF, le fond d’investissement saoudien) a déclaré ouvertement ses intentions d’acquérir encore quelques morceaux de Nintendo, lui qui était déjà à 8,2 % il y a 18 mois.

Et bien c’est le contraire qui se réalise. Au lieu d’une augmentation, le fond d’investissement saoudien a diminué sa participation. Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a réduit sa participation dans la société basée à Kyoto de 8,58 % à 7,54 % début octobre, ce qui a entraîné une hausse de l’action Nintendo.

Bloomberg rapporte aujourd’hui que le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund, a de nouveau réduit sa participation dans Nintendo. Cette fois-ci, la participation est passée de 7,5 % à 6,3 %. Cela fait suite à la vente par le Public Investment Fund de plus de 17 millions d’actions sur une période de six semaines jusqu’en octobre. Les actions de Nintendo ont chuté d’environ 4 % à Tokyo après cette annonce. A la base, l’Arabie saoudite a acheté des participations dans des entreprises de jeux vidéo japonaises et coréennes dans le cadre d’un investissement de 38 milliards de dollars visant à faire du pays un centre de jeux vidéo au Moyen-Orient.