H2 Interactive annonce la sortie de l’édition coréenne de la comédie romantique interactive à mystère Love Too Easily sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 5 décembre.

H2 Interactive Co., Ltd. (« H2 INTERACTIVE » ; PDG : Jun Ha, Hur) a officialisé le lancement de l’édition coréenne de Love Too Easily, une comédie romantique interactive développée par Monster Guide Inc., le 5 décembre sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S. Ce jeu de simulation de rencontres/exploration met en scène les hauts et les bas de la romance et de la découverte de soi.

Créé par Monster Guide Inc. et distribué mondialement sur consoles par H2 INTERACTIVE, Love Too Easily est un film interactif mêlant mystère et comédie romantique. Le joueur incarne l’assistant du protagoniste, faisant des choix, recueillant des indices et complétant des mini-jeux. Un baiser la veille, un téléphone perdu et trois suspects : le destin amoureux du protagoniste dépend des choix et déductions du joueur.

Dans Love Too Easily, les décisions des joueurs influencent fortement la direction de l’histoire. Choisir les destinations, les interlocuteurs, les sujets de discussion et les réponses façonne chaque interaction dans le jeu. La précision des indices récoltés dépend également de ces choix, impactant l’exactitude des déductions et l’issue finale. Découvrez les 11 fins principales et débloquez une fin cachée.

Caractéristiques principales de Love Too Easily

Film interactif : Les décisions du joueur orientent l’histoire. Vivez une intrigue et des fins évoluant selon vos choix.

: Les décisions du joueur orientent l’histoire. Vivez une intrigue et des fins évoluant selon vos choix. Action QTE : Attention aux Quick Time Events (QTE) durant le jeu. Différentes scènes se débloquent en fonction de la réussite ou de l’échec aux QTE.

: Attention aux Quick Time Events (QTE) durant le jeu. Différentes scènes se débloquent en fonction de la réussite ou de l’échec aux QTE. Algorithme : Les partenaires romantiques disponibles pour un baiser changent après la première partie.

: Les partenaires romantiques disponibles pour un baiser changent après la première partie. Mini-jeux : Profitez de divers mini-jeux synchronisés avec les scènes. Les indices obtenus en réussissant ces mini-jeux peuvent aider à résoudre les mystères et débloquer la fin cachée.

: Profitez de divers mini-jeux synchronisés avec les scènes. Les indices obtenus en réussissant ces mini-jeux peuvent aider à résoudre les mystères et débloquer la fin cachée. Mystère : Rassemblez tous les indices en cliquant et en les organisant dans le journal. Complétez les succès et le lookbook en collectant chaque indice.

: Rassemblez tous les indices en cliquant et en les organisant dans le journal. Complétez les succès et le lookbook en collectant chaque indice. Fonction de passage rapide : Vous pouvez passer les scènes et les mini-jeux à partir de la seconde partie.

: Vous pouvez passer les scènes et les mini-jeux à partir de la seconde partie. Contenu « Behind-the-Scenes » : Messages des acteurs, vidéos d’interviews et images des coulisses sont disponibles dans la section Journal du menu principal.

Love Too Easily sera disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S dès le 5 décembre 2024.