Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

Top software:

01./00. [NSW] Mario & Luigi: Brothership <RPG> (Nintendo) {2024.11.07} (¥6.480) – 63.441 / NEW

02./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 43.347 / 409.831 (-25%)

03./02. [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven <RPG> (Square Enix) {2024.10.24} (¥6.200) – 6.729 / 91.742 (-54%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.245 / 6.050.284 (+8%)

05./00. [NSW] Battle Spirits: CrossOver <TBL> (FuRyu) {2024.11.07} (¥7.200) – 5.355 / NEW

06./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.230 / 3.671.568 (+23%)

07./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.015 / 7.948.548 (+18%)

08./06. [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom <ADV> (Nintendo) {2024.09.26} (¥6.980) – 4.907 / 299.278 (-11%)

09./00. [PS5] Slitterhead # <ADV> (Bokeh Game Studio) {2024.11.08} (¥4.980) – 4.697 / NEW

10./18. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 4.472 / 1.457.553 (+55%)

Mario & Luigi : L’épopée fraternelle se vend bien face à la dernière sortie de la série Paper Jam, mais en dessous de la plupart des autres titres. Bon maintien pour Super Mario Party Jamboree encore une fois.

Superstar Saga 63k FW/438k LTD

Partners in Time 133k FW/417k LTD

Bowser’s Inside Story 220k FW/745k LTD

Dream Team 108k FW/406k LTD

Paper Jam 50k FW/261k LTD

Superstar Saga Remake 28k FW/70k LTD

Bowser’s Inside Story Remake 9k FW/34K LTD

Top hardware:

Lancement de la PS5 Pro avec 80 000 unités (en hausse par rapport à la PS4 Pro, lancée avec 65 000 unités en 2016). Les ventes de la Nintendo Switch sont similaires à celles de l’année dernière.