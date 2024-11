VD-dev était un studio de développement de jeux vidéo français fondé par les développeurs Fernando Velez et Guillaume Dubail. Ils se sont spécialisés dans la création de jeux techniques et innovants pour consoles portables, notamment la Game Boy, la Game Boy Advance, la Nintendo DS et la Nintendo 3DS. VD-dev a souvent été reconnu pour ses compétences techniques, en particulier dans le domaine de la 3D, où ils ont su repousser les limites des capacités graphiques des consoles portables de Nintendo.

VD-dev était composé d’une petite équipe, mais ils ont acquis une réputation d’experts techniques dans l’optimisation pour les consoles portables. Malheureusement, Fernando Velez est décédé en 2016, ce qui a marqué la fin de VD-dev en tant que studio actif.

Parmi leurs jeux les plus connus, on trouve :

V-Rally 3 (Game Boy Advance) : VD-dev a fait une prouesse technique en créant un jeu de course en 3D sur la Game Boy Advance, une console qui n’était pas conçue pour gérer de la vraie 3D. V-Rally 3 reste à ce jour un exemple emblématique de leurs compétences en optimisation et développement. Cop: The Recruit (Nintendo DS) : Ce jeu, inspiré des séries de type GTA, était également impressionnant en termes de graphismes pour la Nintendo DS. VD-dev a exploité au maximum les capacités de la console pour créer un environnement urbain 3D immersif et interactif. IronFall: Invasion (Nintendo 3DS) : Il s’agissait d’un jeu de tir à la troisième personne rappelant Gears of War, conçu pour la 3DS. IronFall exploitait les capacités de la console en matière de 3D et utilisait le moteur graphique propriétaire de VD-dev pour offrir une expérience visuelle impressionnante, rare pour un jeu de tir sur cette plateforme.

On parle aujourd’hui de ce dernier, qui s’offre une retour sur Nintendo Switch. On apprend sa sortie via un trailer et une petite annonce :

IRONFALL Invasion pour Nintendo Switch de VD-dev ARRIVE BIENTÔT, et on veut célébrer ça avec un peu plus de gameplay du jeu en action. Quand sortira-t-il ? Vous le saurez TOUT BIENTÔT ! 😉