Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable dans un nouveau style graphique somptueux, avec des fonctionnalités inédites, une bande-son époustouflante et bien plus

L’ESSENTIEL

DRAGON QUEST III HD-2D Remake est désormais disponible sur Nintendo Switch ™ , PlayStation ® 5, Xbox Series X|S, PC avec Steam ® et Microsoft Store sur Windows.

est désormais disponible sur Nintendo Switch , PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC avec Steam et Microsoft Store sur Windows. La bande-annonce de lancement est disponible ici.

Le jeu reste fidèle à l’esprit du DRAGON QUEST III original, tout en le rendant accessible et plus attractif grâce à : La technologie HD-2D qui combine de magnifiques décors en 3D dynamiques à des sprites en 2D traditionnels Des améliorations de confort de jeu (nouvelles animations, vitesse de combat réglable, option de combat automatique etc…) Un doublage intégral en anglais et japonais et une traduction française des textes Des sauvegardes automatiques Une bande-son signée Koichi Sugiyama et interprétée par l’orchestre symphonique de Tokyo.



Aujourd’hui, Square Enix publie DRAGON QUEST III HD-2D Remake, une réinterprétation d’un chef-d’œuvre culte et acclamé par les joueurs : DRAGON QUEST III. Avec des graphismes en HD-2D pleins de vie, des fonctionnalités inédites et modernisées, ainsi qu’une histoire retravaillée, le jeu invite les joueuses et les joueurs dans une aventure fantastique pour sauver un monde menacé par les ténèbres. Le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC avec Steam® et Microsoft Store sur Windows.

Développé par SQUARE ENIX, DRAGON QUEST III HD-2D Remake utilise le fameux style HD-2D, qui combine de magnifiques décors en 3D dynamiques à des sprites en 2D traditionnels. L’approche utilisée reste fidèle à l’esprit du DRAGON QUEST III original, tout en le rendant plus accessible et plus attractif grâce à des effets de lumières et d’ombres détaillés, un monde spectaculaire à explorer en toute liberté, et grouillant de monstres au rendu magnifique.

De nombreuses améliorations ont été apportées au gameplay, afin de moderniser l’expérience de jeu. Les joueuses et les joueurs trouveront notamment des améliorations de confort de jeu, un doublage intégral en anglais et en japonais, ainsi que des sauvegardes automatiques. Le jeu offre une interprétation raffinée du système de combat au tour par tour classique, avec de nouvelles animations, une vitesse de combat réglable, une option de combat automatique, et plus encore.

Celles et ceux qui exploreront ce vaste monde pourront y découvrir de nombreux lieux passionnants à explorer, sublimés par des musiques immersives qui retranscrivent parfaitement la nature et la magie de l’univers DRAGON QUEST. Cette bande-son est signée Koichi Sugiyama et interprétée par l’orchestre symphonique de Tokyo.

Les fans retrouveront aussi la célèbre histoire de DRAGON QUEST III, premier épisode de la trilogie d’Elric. L’histoire a été retravaillée pour être plus cohérente avec les événements de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, qui sortira l’année prochaine.