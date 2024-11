Cela fait un moment que nous n’avons pas eu de nouvelles de Ratatan, 1 an et la fin de sa campagne Kickstarter (gros succès), le jeu d’action/stratégie rythmique développé par TVT. L’éditeur Game Source Entertainment a annoncé un accord avec le développeur et prévoit de sortir le titre sur Nintendo Switch l’année prochaine. Une bande-annonce de révélation a été diffusée lors du WePlay Expo 2024 à Shanghai, offrant un aperçu détaillé du gameplay.

Ratatan est un jeu combinant rythme et action en défilement horizontal, prenant en charge jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne. Les joueurs commandent les Cobuns en envoyant des instructions à travers une musique dynamique et passionnée, pour une aventure mêlant batailles palpitantes, rythme et action.

Ce roguelike rythmique a été conçu en collaboration entre Hiroyuki Kotani, le designer de la célèbre série PATAPON (sortie sur PSP en 2007), et Tokyo Virtual Theory (TVT). Les joueurs incarnent les Ratatan, utilisant des instruments magiques pour transmettre divers ordres aux armées de Cobun afin de combattre les ennemis.

En plus des séquences rythmiques d’attaque et de défense, les joueurs peuvent déplacer les Ratatan librement grâce à des compétences uniques pour chaque personnage, enrichissant ainsi l’expérience musicale. Lorsque les joueurs suivent les séquences rythmiques avec précision, ils entrent en « mode fièvre ». Dans ce mode, la musique de fond change de manière interactive, et les personnages réalisent diverses actions.

Ratatan intègre également un système roguelike populaire. Lors de chaque aventure, Ratatan et les Cobun reçoivent aléatoirement des améliorations et récompenses uniques à chaque combat. Chaque partie offre donc des aventures différentes, avec des power-ups variés augmentant les possibilités de gameplay.

Avec Nelnal en tant qu’illustrateur et designer de personnages, Ratatan propose des graphismes enrichis et davantage de personnages par rapport aux précédents jeux. De nombreux nouveaux contenus, dont un tout nouveau système et des mini-jeux multijoueurs, ont été ajoutés. Le jeu utilise le moteur Theory Engine développé par TVT pour garantir un environnement rapide et stable en multijoueur en ligne.