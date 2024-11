Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered – 8.9GB

Crown Wars: The Black Prince – 5.8GB

Beyond Memories – Tale of the Lost Souls – 5.0GB

Atama – 2.9GB

Nine Sols – 2.7GB

Shinjuku Soumei – 2.6GB

2weistein in Asban – 2.5GB

Broken Reality – 1.8GB

Critter Cafe – 1.7GB

Find Love Or Die Trying – 1.5GB

Platform 8 – 1.1GB

Flight Attendant Simulator: Onboard Tasks – 813MB

Food Courier: Bike Adventure – 792MB

Loco Motive – 621MB

Jet Combat: Cats VS Dogs Military Simulator – 522MB

Eraser VS Ruler – 508MB

Shark Simulator: Ocean Predator Survival – 447MB

SCP-087 The Stairwell Horror – 447MB

Headhunters: Bang Bang – 403MB

Blackout: The Darkest Night – 277MB

Galaxy Kingdoms – 256MB

Monster Truck Arena: Battle Royale – 252MB

Glitch Hero – 247MB

Banana-Clicker – 242MB

Real Hentai 2 – 204MB

Crystal Breaker – 174MB

Car Mechanic Shop Simulator – 160MB

Tiny Cats – 158MB

Pet Clinic Simulator – 90MB

Glitch Blaster’s Waifu – 66MB

Furious Bikers – 62MB

Eggconsole Guardic MSX – 37MB