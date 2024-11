The Legend of Heroes: Trails in the Sky fait l’objet d’un remake sur Nintendo Switch, intitulé The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st. Le jeu a été annoncé via une bande-annonce présentée lors du dernier Nintendo Direct.

Cette annonce a tellement impressionné certains fans qu’ils se sont demandé avec quel studio Nihon Falcom avait collaboré pour mener à bien ce projet. Toshihiro Kondo, président de Nihon Falcom, a tenu à clarifier la situation : la bande-annonce, tout comme le jeu lui-même, ont été réalisés en interne.

Depuis l’annonce de Trails in the Sky the 1st, les éloges sur les graphismes du jeu continuent d’affluer. Lors d’une interview avec Dengeki Online, Toshihiro Kondo a révélé que de nombreux fans ont commenté que les graphismes du jeu étaient « différents de ce qu’on associe habituellement à Falcom, mais dans le bon sens ». Cette remarque a poussé Kondo à s’interroger avec humour : « Nous ne savons pas trop si nous devons le prendre comme un compliment ou une critique ! »

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st est un RPG au tour par tour où l’on suit une saga épique visant à retrouver un père disparu et à éliminer des créatures dangereuses. Prévu pour 2025, ce premier chapitre de la saga Trails pose les bases d’une série saluée comme l’une des plus vastes, longues et méticuleusement détaillées de l’histoire des JRPG au tour par tour. Cette série est également devenue la franchise la plus populaire et la plus vendue de Nihon Falcom en plus de 30 ans d’existence.