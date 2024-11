D’après un rapport de Famitsu, Pokémon Écarlate et Violet se sont écoulés à plus de 8,3 millions d’exemplaires rien qu’au Japon. Auparavant, ce titre revenait à Pokémon Rouge et Vert, les premiers jeux de la série qu’on pensait intouchables, dans le pays.

Dans le monde entier, Pokémon Écarlate et Violet ont dépassé les 25,69 millions d’exemplaires vendus. Ils sont très proches de devenir les jeux les plus vendus de la franchise sur Nintendo Switch. Pokémon Épée et Bouclier, qui en sont à 26,44 millions d’exemplaires, devraient bientôt être surpassés.