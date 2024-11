Nous avons pu tester récemment du matérial PowerA. Que nous donne ces objets pour notre Nintendo Switch ?

Manette Pikachu Garden

Nous commençons avec une manette fort sympathique rappelant les cartes Pokémon de Yu Nagaba, bien que ce ne soit pas lui qui ait créé ce modèle. Il s’agit d’une collaboration bien connue entre Nintendo et The Pokémon Company. La manette est très confortable en main. Comparée à de nombreuses autres, elle possède un petit quelque chose en plus au niveau de ses dessins. Pour l’obtenir, il faudra débourser 69,99 €, un prix courant pour une manette sans fil PowerA.

Voici la fiche technique de la manette Pikachu Garden :

Type de connexion : Sans fil avec technologie Bluetooth 5.0.

Batterie : Lithium-ion rechargeable, offrant jusqu’à 30 heures de jeu par charge.

Boutons : Deux boutons de jeu avancés mappables, boutons A, B, X, Y, croix directionnelle, gâchettes analogiques.

Contrôle de mouvement : Anneaux antifriction intégrés pour un contrôle en douceur.

Design : Conception ergonomique avec des éléments Pikachu Garden, y compris le visage de Pikachu et l’émote « Nana Nana » .

Dimensions : 6,3 pouces (L) x 3,5 pouces (W) x 2,8 pouces (H) .

Poids : 8,8 oz (250 g) .

Autonomie : Jusqu’à 30 heures de jeu par charge.

Compatibilité : Compatible avec la Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch OLED.

Accessoires inclus : Câble USB-C de 3 mètres pour la recharge, manuel d’instructions.

Manette Fortnite Peely

Epic Games a collaboré avec PowerA pour vous offrir une gamme de goodies Fortnite aux couleurs de la célèbre banane de la saison 8. Vous trouverez une manette toute jaune avec le visage de la banane et une référence à l’émote « Nana Nana » en blanc entouré de bleu. La particularité qui ravira sans doute les fans de Fortnite est le code inclus dans la boîte pour obtenir un skin de la hache épineuse. Le prix reste le même que celui d’une autre manette sans fil de PowerA, soit 69,99 €, disponible dans vos magasins physiques et en ligne.

Voici la fiche technique de la manette :

Lumectra : Cette manette dispose d’un éclairage RGB multi zonal avec 24 couleurs et 3 modes d’éclairage différents. Tu peux personnaliser les couleurs et les combiner pour créer des milliers de combinaisons.

Boutons avancés : Elle est équipée de deux boutons de jeu avancés mappables à la volée, ce qui te permet de les programmer pendant le jeu pour un meilleur contrôle.

Contrôle de mouvement : Elle offre des commandes de mouvement fluides et réactives pour une immersion accrue dans les jeux.

Batterie rechargeable : La manette dispose d’une batterie lithium-ion rechargeable offrant jusqu’à 30 heures de jeu par charge. Elle est livrée avec un câble USB-C de 3 mètres pour la recharge.

Conception ergonomique : La manette a une conception ergonomique avec une prise en main texturée pour plus de confort pendant les longues sessions de jeu.

Compatibilité : Elle est compatible avec la Nintendo Switch, la Nintendo Switch OLED et la Nintendo Switch Lite. Cependant, elle ne prend pas en charge le HD Rumble, la caméra infrarouge ou l’Amiibo NFC.

Écouteur filaires Fortnite Peely

Vous recevrez les écouteurs filaires Fortnite arborant le visage de la banane sur l’un des écouteurs et l’émote « Nana Nana » sur l’autre. Leur forme ergonomique s’adapte parfaitement à toutes les oreilles, contrairement à de nombreux écouteurs disponibles en supermarché. Une petite pochette bleue, ornée de divers motifs de banane, est incluse pour ranger vos précieux écouteurs. Comme pour la manette, vous recevrez un code de loot pour Fortnite. Cette fois, il s’agit de l’émote « C’est compliqué », pour un prix de 22,59 €.

Voici la fiche technique des écouteurs filaires Fortnite :

Type de connexion : Filaire via un port 3.5 mm, compatible avec la Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED et Nintendo Switch Lite.

Haut-parleurs dynamiques : Équipés de haut-parleurs de 8 mm pour une qualité audio optimale des jeux.

Micro intégré : Permet la communication en ligne dans les jeux compatibles et peut être désactivé avec un simple interrupteur.

Conception ergonomique : Conception intra-auriculaire avec 3 embouts interchangeables pour trouver le meilleur ajustement.

Organisateur de câble : Slider ajustable pour garder le fil des écouteurs sans enchevêtrement.

Accessoire de rangement : Inclus une pochette en corde pour protéger les écouteurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Garantie : 2 ans de garantie limitée.

Étui de protection Fortnite Peely

Pour finir sur les accessoires Fortnite, vous aurez l’étui de protection aux couleurs de la banane, orné de lunettes de soleil portant l’inscription « Victory Royale » et affichant un sourire joyeux. L’intérieur reprend le bleu de la pochette des écouteurs, avec un jaune très clair et des icônes de la banane sous toutes ses formes pour décorer la partie où vous placerez votre Switch. Cet étui de protection sera également proposé avec un code pour l’émote « Rocket Rodeo » pour la somme de 29,99 €, vu qu’il offre un peu plus de détails que les étuis de protection classiques.

Voici la fiche technique de l’étui de protection banane :

Matériau : Externe robuste en caoutchouc avec une poignée en caoutchouc pour un meilleur maintien.

Fermeture : Deux languettes de fermeture éclair résistantes pour une sécurité optimale

Support de jeu : Inclut un support de jeu intégré pour le mode sur table.

Intérieur : Intérieur moulé avec doublure en feutre pour protéger ta console.

Rangement : Compartiment à fermeture éclair avec filet pour ranger jusqu’à neuf cartes de jeu.

Protection d’écran : Rabat de protection d’écran rembourré pour protéger l’écran de ta console.

Licence officielle : Officiellement licencié par Nintendo.

Dimensions : 10,43 pouces (L) x 5,31 pouces (W) x 1,97 pouces (H).