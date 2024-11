Les joueurs, supporters et fans de Pokémon du monde entier se sont rassemblés à São Paulo, au Brésil, ce week-end, tandis que les participants s’affrontaient pour remporter des bourses de formation, des prix et le titre tant convoité de Champion international Pokémon. Les champions d’Amérique latine se sont affrontés lors des tournois du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), du Championnat du Jeu Vidéo Pokémon, de Pokémon GO et de Pokémon UNITE, pour gagner chacun une place aux Championnats du Monde Pokémon de 2025.

Pendant trois jours (du 15 au 17 novembre 2024), les joueurs ont pu s’affronter pour gagner des Points de Championnat, des invitations directes aux Championnats du Monde 2025, et plus de 500 000 dollars américains de prix, répartis entre les compétitions du JCC Pokémon, du jeu vidéo Pokémon, de Pokémon GO et de Pokémon UNITE.

​​ Les vainqueurs des Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique latine 2024 sont :