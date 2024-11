Préparez-vous à découvrir les sombres secrets d’une école abandonnée et à affronter vos pires cauchemars dans ce jeu d’horreur à la première personne signé Keplerians.

Microids Distribution France et Meridiem ont le plaisir d’annoncer la sortie en format physique de Evil Nun : The Broken Mask, un jeu vidéo d’horreur en vue à la première personne inspiré de la célèbre franchise Evil Nun créée par Keplerians.

Désormais disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, et distribué en France par Microids Distribution France, ce titre terrifiant plonge les joueurs dans une course pour échapper à une nonne sinistre dans les couloirs inquiétants d’une école abandonnée.

L’Unholy Edition de Evil Nun: The Broken Mask inclut :

Un boîtier spécial

Une lettre d’admission au camp

Un code de téléchargement pour la bande-son numérique

Un artbook comprenant des illustrations conceptuelles des personnages principaux et des décors emblématiques.

Préparez-vous à une aventure glaçante dans cet univers horrifique !

À propos de Evil Nun: The Broken Mask

Évitez Sœur Madeline, la nonne maléfique armée de son gigantesque marteau.

Votre objectif est simple : vous échapper à tout prix de l’école. Mais en chemin, vous découvrirez que vous n’êtes pas le seul enfant piégé. Ne soyez pas surpris lorsque Sœur Madeline vous poursuivra jusque dans les endroits les plus inaccessibles de l’école en ruines.

BIENVENUE AU COLLÈGE EAGLE JUNIOR HIGH SCHOOL

Vous avez été sélectionné pour participer à un camp d’été religieux, présenté comme l’endroit idéal pour se faire des amis et passer des vacances inoubliables. Mais dès votre arrivée, la vérité éclate : c’est un piège. Vous êtes emprisonné dans une école délabrée sous la surveillance d’une nonne maléfique.

UN LABYRINTHE DE POSSIBILITÉS

Votre mission principale est de rassembler toutes les pièces pour reconstituer le masque. Mais attention : pour y parvenir, vous devrez résoudre de nombreuses énigmes et percer des mystères en explorant cette école terrifiante.

6 CHAPITRES, 3 ISSUES POSSIBLES ET UNE MYRIADE DE MYSTÈRES

Découvrez ce qui se cache derrière chaque porte de l’école. Plongez dans une histoire glaçante à couper le souffle. Les indices sont disséminés un peu partout : saurez-vous les assembler pour vous échapper ? Vous devrez résoudre de nombreux puzzles et relever bien des défis.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS D’EVIL NUN

L’un des titres d’horreur les plus populaires, avec près de 100 millions de téléchargements, débarque sur PC et consoles dans une version entièrement repensée. Profitez de nouveaux puzzles, décors et graphismes pour vivre une aventure horrifique comme jamais auparavant.

Caractéristiques

Une carte détaillée d’un camp d’été maudit au sein du collège catholique Eagle Junior High School

Sœur Madeline, une nonne à la fois rusée, terrifiante et possédée, vous poursuit sans relâche avec son marteau légendaire

De nombreux chapitres, itinéraires d’évasion et énigmes à résoudre

Créez différents objets avec l’aide des enfants perdus pour affronter la nonne maléfique

Des mini-jeux et bien plus encore !

Evil Nun: The Broken Mask – Unholy Edition est désormais disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.