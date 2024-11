Le studio de développement indépendant de longue date Casual Brothers Ltd, connu pour son travail d’externalisation sur de nombreux titres et pour l’auto-édition de jeux tels que la série Fenimore Fillmore, est fier d’annoncer la sortie imminente de son dernier jeu, Hot Rod Mayhem.

Hot Rod Mayhem est un jeu de course dynamique où les joueurs s’affrontent dans des courses palpitantes sur des pistes remplies d’action. Avec deux modes — Course et Campagne — le défi est constant, car vous devez devenir le champion du monde en remportant 10 championnats uniques.

Vous pensez avoir ce qu’il faut ? Dans Hot Rod Mayhem, chaque championnat ne s’ouvre qu’après avoir surmonté des épreuves folles et délirantes, conçues pour tester vos compétences — et votre santé mentale ! Des cascades insensées aux défis à grande vitesse, chaque épreuve apporte quelque chose de nouveau pour vous garder sur le qui-vive (ou sur vos roues). Ce ne sont pas des courses ordinaires ; ce sont des obstacles hilarants et palpitants qui se dressent entre vous et la gloire. Attachez votre ceinture, car dans Hot Rod Mayhem, chaque victoire est bien méritée

Le jeu propose des pistes sauvages et des power-ups excitants pour maintenir une énergie élevée, offrant à la fois des modes solo et multijoueur, avec écran partagé pour jusqu’à quatre joueurs. Choisissez votre hot rod préféré et courez pour la première place contre des concurrents féroces.

Préparez-vous et démarquez-vous sur la piste ! Personnalisez votre pilote avec une sélection de casques, tenues et plus encore pour créer votre style unique. Prenez le volant de hot rods époustouflants et débloquez-en encore plus grâce à des championnats palpitants. Avec des possibilités infinies de personnalisation et une compétition intense pour vous garder sur le qui-vive, chaque course est une nouvelle occasion de dominer le classement et de prouver que vous êtes le champion ultime !

Caractéristiques :