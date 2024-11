Les personnages favoris de Nippon Ichi Software font leur retour dans le contenu post-game et les DLC.

NIS America, Inc. est ravi de présenter le contenu post-game, les DLC et les fonctionnalités principales du RPG stratégique « jouez à votre façon », Phantom Brave: The Lost Hero. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 30 janvier 2025 .

Après avoir terminé l’histoire principale de Phantom Brave: The Lost Hero, cinq personnages issus des titres populaires de Nippon Ichi Software, Inc. apparaîtront dans le contenu post-game, appelé Postludes. Ces personnages incluent : Laharl, Valvatorez et Pirilika de la série Disgaea, Priere de La Pucelle Tactics, Cornet de Rhapsody: A Musical Adventure, ainsi que la très populaire Asagi !

Chaque personnage sera représenté dans le style 3D adorable de Phantom Brave: The Lost Hero. Les joueurs pourront découvrir comment ces héros, venus d’univers totalement différents, s’intègrent dans les aventures rocambolesques de Marona et de ses amis !

En plus des Postludes, les joueurs pourront également profiter de personnages issus d’autres titres populaires de Nippon Ichi Software via des DLC.

Ces personnages incluent : Scarlet, Sprout, Castile et Walnut du Phantom Brave original, Kotomo de Yomawari: Night Alone, The Liar Princess de The Liar Princess and the Blind Prince, ainsi que Mad Rat & Heart de MAD RAT DEAD. De plus, Samayoi, le Vagabond, issu de BAR Stella Abyss, un titre exclusivement sorti au Japon, sera également disponible en DLC !

Profitez des innombrables possibilités offertes par Skullrock Island :

Sur Skullrock Island, la base de Marona et de ses compagnons, vos alliés peuvent gérer divers Établissements pour fournir des services. Pour débloquer un nouvel Établissement, il vous suffit de créer une unité appartenant à la classe requise. Ces Établissements proposent divers avantages, comme une Boutique où acheter des objets, ou encore un Bar à jus permettant de distribuer des points d’expérience (EXP) entre vos alliés.

Des Établissements supplémentaires permettent de renforcer encore davantage vos unités, grâce à des fonctionnalités comme la création de donjons, la fusion, l’éveil/la réincarnation, les titres, et bien plus, offrant des possibilités presque infinies de plaisir !

Avec les unités nécessaires au déblocage des différents Établissements, 51 classes aux apparences et capacités uniques pourront rejoindre Marona dans son aventure.

À propos du jeu :

Un jour, Marona, une jeune fille dotée du pouvoir mystérieux de communiquer avec les Phantoms, se retrouve séparée de son partenaire Ash après une attaque des terrifiants bateaux fantômes de la Flotte Épave.

Marona échoue sur une île isolée, où elle rencontre le Phantom d’une jeune fille nommée Apricot, qui souhaite faire renaître la flotte pirate de son père. Pour retrouver ceux qui leur sont chers, les deux décident de s’allier et de partir en quête de la résurrection de l’équipage pirate d’Argento.

Dans un monde où les mers sont infestées de navires fantômes et de pirates, cette histoire sur le lien entre les Phantoms et la jeune fille qui communique avec eux… est sur le point de commencer.