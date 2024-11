DRAGON BALL XENOVERSE 2 ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la sortie du DLC FUTURE SAGA Chapitre 2.

Disponible dès aujourd’hui en achat séparé, le DLC FUTURE SAGA Chapitre 2 pour DRAGON BALL XENOVERSE 2 fait le plein de nouveautés : de nouveaux personnages, des scénarios inédits avec des quêtes parallèles, des compétences, des costumes, des accessoires et bien plus encore. Vermoud, dieu de la destruction, et Jiren (puissance max, Ultra super méchant) rejoignent la saga en tant que personnages jouables, ainsi que Son Goku (Mini) pour célébrer la nouvelle série animée Dragon Ball DAIMA. Dans la foulée du premier chapitre, où Fu le visionnaire était à l’origine d’un plan ambitieux pour modifier l’avenir, les Pride Troopers (Soldats de la fierté) et les Gods of Destruction (Dieux de la Destruction) se livrent un combat sans merci aux conséquences inattendues.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.