À partir d’aujourd’hui, les membres de Nintendo Switch Online peuvent mettre la main sur le jeu classique Donkey Kong Land. Rare a initialement développé Donkey Kong Land en 1995. Le jeu conserve le gameplay de plateforme à défilement horizontal de la série Donkey Kong Country, mais il a été adapté pour les consoles portables.

Cranky Kong pense que Donkey Kong n’a pas encore prouvé qu’il était un véritable héros. Alors, il conclut un accord avec le méchant le plus proche qu’il connaît : K. Rool. Ce dernier et ses sbires ont caché des bananes dans de nouveaux endroits à travers l’île de Donkey Kong, dans une nouvelle tentative de duper le duo inséparable. La seule réponse ? Donkey Kong et Diddy Kong partent pour une nouvelle aventure !

Avec plus de 30 niveaux et de nombreux secrets cachés, balancez-vous, roulez, sautez et explosez dans des tonneaux à travers des mondes remplis de nouveaux ennemis et d’anciens adversaires. Explorez un mystérieux bateau pirate, traversez des terres enneigées, nagez dans un temple aquatique incroyable et partez à l’aventure dans des hauteurs vertigineuses. Vous rencontrerez également quelques amis animaux prêts à vous aider. Cranky Kong a dû perdre la tête s’il pense que Donkey Kong ne relèvera pas ce défi !