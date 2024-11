Windup Games et Knight Peak ont publié une nouvelle bande-annonce pour Hela, qui a été présentée au The Mix Fall Showcase le 21 novembre 2024. Hela est une aventure 3D enchanteresse dans laquelle les joueurs sont invités à explorer des paysages d’inspiration scandinave et à résoudre des énigmes dans un monde où les histoires réconfortantes et la beauté de la nature s’entremêlent. Ce jeu a été conçu avec amour par Windup Games, les anciens créateurs d’Unravel, qui réunit des vétérans de l’industrie et de nouveaux talents.

Lorsqu’une gentille sorcière tombe malade, ses familiers entreprennent un voyage pourlui sauver la vie. Dans la peau d’une petite souris intrépide, les joueurs doivent s’aventurer, rassembler des ingrédients et concocter des potions magiques pour lui redonner des forces.

Hela encourage les joueurs à travailler main dans la main pour relever les défis qui les attendent. Que ce soit seul ou avec des amis en multijoueur local sur écran partagé ou en coopération en ligne, les joueurs exploreront ensemble des paysages luxuriants et pleins de vie, des sentiers de montagne escarpés aux forêts magiques en passant par les lacs sereins.

Caractéristiques du jeu :