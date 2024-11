Dear Villagers et Sunny Syrup Studio sont fiers d’annoncer la sortie de Spirit Mancer, leur aventure 2D Hack and Slash avec des mécaniques de deck-building, disponible aujourd’hui sur PC, PS5 et Nintendo Switch au prix de 19,99 USD|EUR.

Pour 29,99 USD|EUR, l’Édition Demon Hunter vous permet de contrôler des dragons exclusifs et des cartes de tarot. La version PC inclut un artbook, une bande dessinée et la bande-son originale, et les versions consoles proposent trois ensembles de cartes (Idol, Spirit et Dragon).

Inspiré par des classiques comme Mega Man, Jojo’s Bizarre Adventure et Pokémon, Spirit Mancer propose aux joueurs d’incarner un chasseur de démons des temps modernes, seul ou en coop locale avec un ami. Tranchez, tirez et brisez des hordes de démons issus de l’Ars Goetia pour arrêter la reine maléfique grâce au pouvoir du Spirit Mancer. Capturez leurs esprits et invoquez-les au combat dans le magnifique mais dangereux monde d’Inferno !

Spirit Mancer est également disponible en démo publique sur Steam, permettant aux joueurs de plonger dans son univers et sa jouabilité unique gratuitement, en mode solo ou en coop locale !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES