Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Snow Bros. Wonderland – 5.3GB

Tokyo Psychodemic – 3.0GB

IronFall: Invasion – 1.9GB

Death Elevator – 1.7GB

Water Blast Shooter: Wet Gun – 1.5GB

Grand Rush: Highway Car Traffic Racing Simulator – 1.4GB

ZXC – 1.2GB

Sailing the Winds – 903MB

Mission in Snowdriftland – 856MB

Pool Fever – 707MB

Riviera: The Promised Land – 638MB

The Epyx Games – Sports Collection – 269MB

Monster Truck Arena: Battle Royale – 252MB

Glitch Hero – 247MB

Hero Rescue – 239MB

911: Prey – 229MB

Tank vs Tank – 176MB

Sinvers on Wheels – 149MB

Pretty Girls Pop Match – 138MB

MiceGard – 95MB

Pet Clinic Simulator – 90MB

Cats Hidden in Bali – 38MB

Fantasy Sword – 68MB

Eggconsole The Scheme PC-8801mkIISR – 42MB