Nous avions laissé Prince of Persia: The Lost Crown en janvier avec de bons souvenirs. Cet opus, à la fois exigeant et complet, avait réussi selon nous à relancer la licence iconique et à la moderniser. Cependant, les joueurs n’ont pas été du même avis et les ventes n’ont pas été à la hauteur des attentes d’Ubisoft. Nous voici à présent avec Le Masque des ténèbres, le premier DLC non-cosmétique du jeu, sorti le 17 septembre 2024 sur l’eShop au prix de cinq euros. De quoi relancer des ventes maussades ?

Un contenu conséquent pour seulement cinq euros

Si vous avez joué à Prince of Persia: The Lost Crown, vous ne serez pas dépaysés par ce DLC. Celui-ci est en effet dans la parfaite continuité du jeu.

Globalement, dans Le Masque des ténèbres, nous sommes appelés par Neith qui a besoin de notre aide. Il faudrait stopper Radjen, l’une des assassins, avant qu’elle ne devienne dangereuse.

En deux temps trois mouvements, nous sommes piégés dans le Palais mental de cette dernière. Dans cet endroit, la plupart de nos capacités durement acquises lors du jeu sont retirées temporairement. Sargon perd une grande partie de sa vie, ses amulettes, ainsi que le double-saut.

Le Masque des ténèbres est toujours un metroidvania, cependant, le DLC tire énormément sur le plateformer. Il y aura bien deux-trois monstres à affronter, mais ceux-ci ne sont finalement que secondaires.

Nous avons à faire à de nouvelles difficultés qui testeront notre adresse et nos méninges. Nous rencontrerons ainsi des plateformes qui disparaissent dès que nous les quittons. Pour l’instant, rien de très compliqué, cependant des scies circulaires viendront sur nous afin de nous obliger rapidement à changer de plateforme.

Pour réussir ce passage, il faudra mourir plusieurs fois afin de mémoriser les difficultés. Une fois celles-ci enregistrées dans notre cerveau, nous devrons faire preuve d’adresse afin de passer sans mourir.

D’autres passages nous demanderont d’utiliser notre clone (qui nous téléporte dans le temps) afin d’esquiver les scies circulaires qui foncent encore sur nous.

Nous aurons aussi des sortes de boules qui, une fois que nous frappons dessus, nous propulsent à un autre endroit. Il faudra un bon timing pour enchaîner les propulsions sans tomber. Pour renforcer la difficulté, nous devrons parfois frapper des objets (à l’arc ou à l’épée) pour ouvrir le passage en même temps que nous sommes propulsés. Nous devrons donc à la fois avoir un bon timing, mais aussi une bonne précision.

Pour compléter cet éventail de nouvelles difficultés, nous aurons des sortes de pylônes sur lesquels il faudra s’accrocher tout en évitant des rayons lasers mortels. Là encore, l’utilisation de notre clone sera parfois nécessaire.

À recommander avant tout aux nouveaux joueurs

Toutes ces difficultés (et il y en a d’autres !) nous mèneront à un combat de boss assez sympathique et au pattern varié.

Le Masque des ténèbres est un bon DLC. Il apporte un contenu assez conséquent, avec une grosse difficulté, qui se termine (selon votre niveau et votre difficulté) en trois à cinq heures, pour seulement cinq euros.

Le level design est soigné, et les sensations à la manette sont intéressantes. Les nouvelles plateformes sont bien pensées et nous donnent du fil à retordre.

Il a fallu seulement quelques minutes pour nous retrouver dans le même état que nous étions lorsque nous jouions au jeu principal ; à la fois frustrés d’échouer mais motivés pour réussir. Le sentiment de satisfaction à la fin de chaque difficulté est d’ailleurs toujours aussi important.

À qui s’adresse ce DLC ? Bien qu’Ubisoft ait essayé de faire un contenu adapté à tous, il est compliqué de recommander l’expérience aux joueurs qui ont déjà terminé le jeu. Même si la limitation de nos compétences est intéressante, nous n’avons pas trouvé l’expérience assez impactante pour nous faire revenir sur le jeu.

En revanche, il semble un parfait ajout pour le nouveau joueur qui, pour un prix vraiment dérisoire, aura un contenu supplémentaire conséquent dans son expérience de base. Le DLC s’intègre tellement bien au jeu original qu’il donne parfois l’impression d’un chapitre qui aurait dû être dans le jeu à sa sortie.

Le Masque des ténèbres peut aussi frustrer par son manque d’ajouts en termes d’action. Même si le jeu était à sa sortie déjà très orienté platformer, le nombre de monstres et le peu de phases d’action pourrait rebuter une partie des joueurs.

Le scénario de ce DLC est proche du néant. Même si l’une des quêtes joue avec humour sur l’un des « moments-forts » des structures de scénario (Dark Night of the Soul), il n’y pas grand chose à tirer narrativement parlant, surtout si vous revenez sur le jeu après l’avoir terminé.

La patte graphique est identique au jeu original, tout comme la bande-son. Nous vous joignons une vidéo de presque une heure réalisée par nos soins afin que vous puissiez vous faire votre propre idée sur ce DLC.