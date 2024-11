Aujourd’hui, nous avons eu le plaisir de tester la manette Boo Rematch Glow Wireless et l’étui de voyage Boo Plus Glow. Pour effectuer le test de la manette, nous avons utilisé les jeux Mario Kart 8 Deluxe, Hadès, Brotato et Splatoon 3. Que vaut la manette et cet étui ? Nous allons découvrir cela ensemble.

L’étui de transport, Boo Plus Glow édition

L’étui est adapté pour la Switch Lite, Oled et classique. Cet étui a une coque en plastique dur qui offre un renfort lors du transport de la console dans notre sac à dos.

La partie supérieure permet le stockage de Joy-Con, du chargeur ou de nos jeux. La partie inférieure sert à la console et la languette qui sert à fixer la manette pour qu’elle ne bouge pas lors des transports. Celle-ci sert aussi de support pour pouvoir jouer en mode table (avec un meilleur angle, à mon sens) et de stockage pour une ou deux cartouches de jeu.

Le design de Boo et son effet Glow dans la nuit reprennent le design de Boo lorsque notre regard se porte sur lui et lorsque nous lui tournons le dos. L’effet Glow dans la nuit est bien fait et est protégé par la protection plastique transparente qui est appliquée par-dessus. L’effet a l’air résistant mais nous n’avons pas pu voir sur le long terme ce qu’il en est.

Le prix de cet étui est de 19,99€, ce qui est dans la norme des prix d’étuis de ce type sous licence Nintendo. Nous aurions aimé qu’il y ait aussi une coque plastique sur le bas de l’étui, même s’il est renforcé contre les chocs, pour avoir le design aussi présent à l’arrière.

La manette Rematch Glow Boo Wireless

Cette manette aux couleurs de Boo de la série Mario, est sans fil avec un design très ressemblant à la manette Pro Nintendo. Le design est identique à l’étui avec le même effet phosphorescent. La manette se recharge avec un câble USB C, fourni avec.

Pour la prise en main, la manette est un peu plus légère que la manette Pro Nintendo. Elle est facile et agréable avec ses deux palettes à l’arrière qui tombent bien sous les doigts. La configuration des palettes arrières est simple. La manette a le même gabarit avec la manette Pro et les sticks sont agréables et confortable à l’utilisation. Le gyroscope est présent et réactif. La synchronisation de la manette à la console est très simple comme pour les manettes Pro. L’autonomie de la manette est d’environ 40 h, et d’une portée sans fil à faible latence de 9 mètres

Cette manette ne prend pas en charge le NFC pour les Amiibo. Le câble de recharge est un peu court (un mètre), nous aurions aimé avoir deux ou trois mètres pour le confort de jouer quand la manette se recharge. L’effet phosphorescent à l’air résistant mais à voir sur le long terme car il n’y a pas de protection dessus comme sur l’étui.