La Nintendo Switch est une console populaire, mais sa puissance graphique limitée peut parfois laisser les joueurs sur leur faim, en particulier sur les écrans 4K modernes. C’est là qu’intervient le mClassic, un adaptateur graphique conçu par Marseille Inc., qui promet d’améliorer la qualité visuelle des jeux en temps réel sans nécessiter de modifications logicielles ou matérielles.

Marseille Inc. est une entreprise technologique basée aux États-Unis, spécialisée dans le développement de solutions d’amélioration d’image et de traitement vidéo. Fondée par des experts en semi-conducteurs et en traitement numérique, la société s’est fait connaître grâce à sa technologie brevetée d’upscaling en temps réel, visant à améliorer la qualité des vidéos et des jeux.

Grâce à son traitement graphique avancé, le mClassic applique un lissage d’image, une amélioration des textures et un upscale jusqu’en 1440p ou 4K, offrant une expérience visuelle plus nette et fluide.

Les produits de Marseille reposent sur plusieurs innovations technologiques brevetées :

Algorithme de mise à l’échelle (upscaling) : Convertit la résolution native des consoles en une qualité proche du 1440p ou du 4K, tout en améliorant la netteté.

: Convertit la résolution native des consoles en une qualité proche du 1440p ou du 4K, tout en améliorant la netteté. Anti-aliasing intelligent : Réduction des effets d’escalier pour offrir des contours plus doux et des graphismes plus fluides.

: Réduction des effets d’escalier pour offrir des contours plus doux et des graphismes plus fluides. Amélioration des couleurs et du contraste : Ajuste les couleurs et la luminosité pour rendre l’image plus vibrante et naturelle.

: Ajuste les couleurs et la luminosité pour rendre l’image plus vibrante et naturelle. Traitement en temps réel sans latence : Grâce à une puce propriétaire qui effectue toutes les améliorations sans introduire de retard dans le signal.

Le mClassic est un petit dongle HDMI qui se connecte directement entre la console (ou tout autre appareil) et l’écran. Son fonctionnement repose sur un processeur graphique intégré qui effectue des améliorations en temps réel sans latence perceptible.

Les principales fonctionnalités du mClassic :

Upscaling intelligent jusqu’en 1440p/4K : Idéal pour améliorer la netteté sur les téléviseurs UHD.

: Idéal pour améliorer la netteté sur les téléviseurs UHD. Anti-aliasing avancé : Réduction des effets d’escalier pour des contours plus doux.

: Réduction des effets d’escalier pour des contours plus doux. Amélioration des couleurs : Optimisation du contraste et des couleurs pour un rendu plus vibrant.

: Optimisation du contraste et des couleurs pour un rendu plus vibrant. Modes de traitement sélectionnables : Mode activé : Upscaling et amélioration de l’image en temps réel. Mode rétro (bypass) : Idéal pour conserver l’aspect des jeux rétro sans traitement. Mode désactivé : Passe le signal HDMI sans modification.

: Compatibilité universelle : Fonctionne avec la Nintendo Switch, mais aussi d’autres consoles comme la PS3, Xbox 360, Wii U et même des lecteurs Blu-ray.

Brancher le mClassic à votre Nintendo Switch (ou toute autre console) est très simple. Voici un guide étape par étape pour bien l’installer et l’utiliser efficacement.

Étape 1 : Raccorder le mClassic à la Switch Dock

Débranchez le câble HDMI reliant actuellement votre Nintendo Switch à votre téléviseur. Insérez le mClassic dans le port HDMI de la station d’accueil de la Nintendo Switch. Assurez-vous qu’il est bien enfoncé.

Étape 2 : Brancher le câble HDMI

Prenez votre câble HDMI (celui que vous utilisiez auparavant pour relier la Switch au téléviseur). Connectez ce câble au mClassic, sur le côté opposé de la prise HDMI déjà branchée à la Switch Dock. Branchez l’autre extrémité du câble HDMI à votre téléviseur ou moniteur.

Étape 3 : Alimentation du mClassic

Prenez le câble USB fourni avec le mClassic. Branchez l’extrémité micro-USB dans le port d’alimentation du mClassic (côté du dongle). Connectez l’autre extrémité USB à l’un des ports USB de la station d’accueil de la Switch, ou directement à un adaptateur secteur USB (5V 1A minimum). Une lumière LED devrait s’allumer sur le mClassic, indiquant qu’il est bien alimenté.

Étape 4 : Sélectionner le mode du mClassic

Le mClassic dispose d’un commutateur avec trois modes :

Mode Activé (LED verte) : Upscaling et amélioration graphique activés (recommandé pour la Nintendo Switch en mode docké). Mode Rétro (LED bleue) : Upscaling désactivé, recommandé pour les jeux rétro pour préserver leur aspect original. Mode Désactivé (LED éteinte) : Le mClassic ne traite pas l’image et laisse passer le signal sans modification.

Pour sélectionner le mode souhaité, utilisez l’interrupteur situé sur le côté du dongle. Pour la Switch, le mode « activé » (LED verte) est recommandé pour une meilleure qualité d’image.

Étape 5 : Profitez de votre Switch avec une meilleure qualité d’image !

Allumez votre Nintendo Switch. Vérifiez les améliorations visuelles : vous devriez remarquer des textures plus nettes et une meilleure qualité d’image, notamment sur les contours et les couleurs. Vous pouvez basculer entre les modes pour voir la différence en temps réel.

Problèmes courants et solutions

Le mClassic ne s’allume pas : Assurez-vous qu’il est bien alimenté via le port USB de la Switch ou une source externe.

: Assurez-vous qu’il est bien alimenté via le port USB de la Switch ou une source externe. Aucune image à l’écran : Vérifiez les connexions HDMI, essayez un autre port HDMI sur le téléviseur.

: Vérifiez les connexions HDMI, essayez un autre port HDMI sur le téléviseur. Pas d’amélioration visible : Vérifiez que le mode « activé » (LED verte) est bien sélectionné.

Une nette amélioration pour la Nintendo Switch ?

Après avoir testé le mClassic sur la Nintendo Switch avec des jeux comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Mario Kart 8 Deluxe, les améliorations visuelles sont perceptibles. Les textures semblent plus nettes, les couleurs plus éclatantes et les effets d’aliasing sont réduits, rendant l’expérience de jeu plus agréable sur grand écran.

Sur un téléviseur 4K, l’upscaling jusqu’à 1440p apporte un réel plus en termes de netteté, même si l’appareil ne peut pas faire de miracles avec des jeux affichés en basse résolution d’origine. Toutefois, il ne remplace pas une console plus puissante, et les limitations de performance matérielle de la Switch restent visibles, notamment en termes de fluidité. Et c’est la qu’on attend avec hâte la Nintendo Switch 2.

Lors de nos stream de test, nous avons eu une question qui est revenue largement : Si on n’a pas de télévision 4k, mais des téléviseurs Full HD (1080p) ou QHD (1440p), est il intéressant de prendre cet accessoire ?

Le mClassic est conseillé quand même pour les personnes possédant une télévision qui n’est pas en 4K, si votre télévision est en 1080p ou 1440p, le mClassic peut toujours apporter plusieurs avantages :

Amélioration de la netteté et des détails Même en 1080p, le mClassic applique un upscaling intelligent, rendant les textures plus nettes et atténuant l’effet d’escalier (aliasing), ce qui est particulièrement utile pour la Nintendo Switch et d’autres consoles anciennes. Réduction de l’aliasing Le mClassic utilise un algorithme avancé d’anti-aliasing, qui lisse les contours des objets dans les jeux. Cela est particulièrement utile pour les jeux en basse résolution qui peuvent paraître flous ou pixellisés sur un écran HD. Amélioration des couleurs et du contraste Grâce à un traitement vidéo intégré, le mClassic ajuste les couleurs pour les rendre plus riches et naturelles, ce qui peut considérablement améliorer l’apparence des jeux sur un écran 1080p. Filtrage des textures amélioré Le dispositif aide à affiner les textures et à rendre l’image plus propre et détaillée, ce qui est bénéfique même sans passer à une résolution supérieure. Mode rétro spécifique Pour ceux qui utilisent la Switch pour jouer à des jeux rétro (via la console virtuelle, par exemple), le mode « Retro » du mClassic (LED bleue) offre une mise à l’échelle optimisée sans dénaturer le style pixel-art des anciens jeux.

Quand le mClassic est-il moins utile sur une TV non-4K ?