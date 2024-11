The Pokémon Company International a officiellement pulvérisé le GUINNESS WORLD RECORDS du plus long livestream d’unboxing (vidéo) avec l’aide de créateurs de contenu de toute l’Europe.

Au cours d’un marathon de 24 heures, des créateurs de contenu ont ouvert plus de 1,500 boosters et autres produits Pokémon sous licence. Des centaines de produits ont été déballés et on estime à plus de 20,000 le nombre de cartes dévoilées au cours de la diffusion.

Les créateurs MissJirachi, Newtiteuf, Pinku Kiwi, Yekais et Guillaume et Kim représentant la France, ont déballé pendant 6 heures et ont obtenu des cartes incroyables.

Pikachu a même fait une apparition pour célébrer le cap des 24 heures en compagnie des streamers dévoués et s’est joint à eux pour accepter le certificat officiel du Guinness World Records.

Les fans de Pokémon peuvent suivre la journée entière de révélations étonnantes sur Twitch et devraient garder l’œil ouvert pour d’autres cadeaux sur les chaînes des créateurs de contenu au cours des deux prochaines semaines.

Les dizaines de milliers de cartes dévoilées lors du livestream seront soigneusement classées dans des classeurs afin de créer d’incroyables collections de cartes du Jeu de Cartes à Collectionner qui seront reversées à des associations caritatives avant les fêtes de fin d’année, dont Barnardo’s, KidsOut, la Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland et la Fundacion Tomillo.

« Ces 24 heures d’ouverture de paquets ont été incroyables, et nous sommes ravis d’avoir décroché un titre de GUINNESS WORLD RECORDS

​​ aussi ambitieux, aux côtés d’une équipe de créateurs de contenu ​

​extraordinaire » a déclaré Peter Murphy, Senior Director Marketing chez The Pokémon Company International.

Cette tentative célébrait la sortie de la dernière extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Écarlate & Violet – Étincelles Déferlantes – en vente dès maintenant chez les revendeurs participants dans le monde entier.

Dans l’extension Écarlate et Violet – Étincelles Déferlantes du JCC Pokémon, les joueurs et joueuses peuvent continuer à découvrir de magnifiques Pokémon-ex Téracristal Stellaire, dont Pikachu-ex avec sa puissante attaque Éclair Topaze. Les fans du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo, pourront collectionner les cartes de cette extension et combattre avec celles-ci sur le thème du Terra-Dôme (un paradis artificiel tout d’abord introduit dans le DLC pour les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet), et pourront découvrir le gigantesque Noadkoko d’Alola en tant que Pokémon-ex Téracristal Stellaire ainsi que d’autres Pokémon puissants de type Dragon.

L’extension Écarlate et Violet – Étincelles ​ Déferlantes est maintenant disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier. ​