Donkey Kong Land 2 vient tout juste de débarquer sur Nintendo Switch Online. Il est accessible via l’application Game Boy, disponible pour les abonnés du service.

Donkey Kong Land 2, un autre jeu de plateforme développé par Rare, est sorti pour la première fois en 1996. Cette fois-ci, Diddy Kong et Dixie Kong partent à la rescousse de Donkey Kong, capturé par Kaptain K. Rool et son Kremling Krew.

Donkey Kong a été enlevé, et c’est à Diddy Kong et Dixie Kong de sauver leur ami. Incarnez l’un des deux personnages et profitez de leurs capacités uniques. La roulade de Diddy peut éliminer les ennemis les plus costauds, tandis que la vrille hélicoptère de Dixie lui permet de planer au-dessus de passages délicats. De plus, une variété d’animaux alliés viendront prêter main-forte aux deux petits Kongs.

Le jeu propose plus de 40 niveaux, remplis de pièges, d’objets à collecter, de Kremlings malveillants et d’une multitude de tonneaux pour vous propulser à travers l’aventure