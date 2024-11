Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l’application Nintendo Music. Annoncée de manière inattendue sur les réseaux sociaux vers Halloween, cette application permet aux fans d’écouter diverses bandes-son que Nintendo a publiées au fil des décennies. Cela dit, Nintendo a confirmé que d’autres bandes-son seraient ajoutées à l’application à l’avenir.

Eh bien, sans surprise, Nintendo tient sa promesse et continue d’enrichir son catalogue. La semaine dernière, la société a officiellement ajouté la bande-son de F-Zero X à la bibliothèque de Nintendo Music, et ce soir, une autre s’y est jointe. Vous pouvez désormais écouter la musique de Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? (Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day!) sur l’application Nintendo Music