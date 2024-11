Nintendo a annoncé la fermeture des services en ligne pour la Nintendo Switch en Chine, incluant l’eShop. Cette mesure prendra effet à partir de 2026.

La première étape de cette fermeture commencera le 31 mars 2026. À cette date, il ne sera plus possible d’acheter des jeux ou d’autres logiciels. Ensuite, le 15 mai, il ne sera plus possible de télécharger des titres, d’utiliser des codes ou d’obtenir des contenus additionnels (DLC). Par ailleurs, tous les autres services en ligne prendront également fin ce jour-là.

Les possesseurs d’une Nintendo Switch en Chine – ainsi qu’un compte WeChat lié à leur console – pourront bénéficier d’une promotion spéciale incluant des jeux gratuits. Entre le 27 novembre 2024 et le 31 mars 2026, les utilisateurs pourront réclamer jusqu’à quatre titres en téléchargement numérique. Les jeux proposés incluent : Big Brain Academy : Brain vs. Brain, Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch, Kirby Star Allies, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis Aces, New Pokémon Snap, New Super Mario Bros. U Deluxe, Pokémon : Let’s Go, Pikachu / Évoli, Super Mario Odyssey, Super Mario Party et Yoshi’s Crafted World.

À noter que cette annonce concerne strictement la Chine, comme l’a précisé Nintendo. La situation est différente dans cette région, où Tencent collabore avec Nintendo pour la vente de la Nintendo Switch. L’eShop chinois est bien plus limité que celui des autres régions du monde, avec une sélection de jeux beaucoup plus restreinte.

Je vous propose une traduction de l’annonce ci-dessous :

Notification sur l’ajustement des services réseau de la Nintendo Switch version chinoise

La Nintendo Switch version chinoise cessera progressivement les services liés au Nintendo eShop et à d’autres fonctionnalités réseau entre le 31 mars 2026 et le 15 mai 2026. Pour remercier les utilisateurs de leur soutien, un programme de fidélité sera proposé à tous les possesseurs d’une Nintendo Switch version chinoise.

Détails de l’arrêt des services réseau :

31 mars 2026, 22h (heure locale) :

L’achat de jeux ou logiciels via le Nintendo eShop sera arrêté, y compris les versions d’essai gratuites ou les outils gratuits.

15 mai 2026, 22h :

Le téléchargement de jeux, l’échange de codes et les contenus additionnels (DLC) deviendront inaccessibles. À la même date, les autres services réseau seront également interrompus.

Consultez les liens officiels pour : La liste des jeux/logiciels affectés ou non par l'arrêt des services. La liste des fonctionnalités système impactées ou non.



Les autres services, comme la garantie ou la vente d’accessoires, ne seront pas affectés par cette décision. Toute modification du calendrier sera communiquée par les canaux officiels, notamment via le compte officiel WeChat « TencentNintendoSwitch ».

Détails du programme de fidélité

Du 27 novembre 2024, 10h au 31 mars 2026, 22h, chaque console Nintendo Switch version chinoise activée et liée à un compte WeChat valide permettra de réclamer gratuitement jusqu’à 4 jeux ou logiciels au format numérique via l’application WeChat “Game Redemption”.

Jeux disponibles :

New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Odyssey Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Party Mario Tennis Aces Yoshi’s Crafted World Big Brain Academy : Brain vs. Brain Dr Kawashima’s Brain Training Kirby Star Allies New Pokémon Snap Pokémon : Let’s Go, Pikachu / Évoli Game Builder Garage

Conditions d’éligibilité :

Une console est considérée « activée » si elle a été allumée, connectée à Internet et liée à un compte WeChat. Chaque console ne peut être associée qu’à un seul compte WeChat pour ce programme. Les codes de téléchargement obtenus via l’application doivent être utilisés avant le 15 mai 2026, 22h.

FAQ et points importants :

Explications détaillées :

1. Définition de « console Nintendo Switch Chine activée »

Une console Nintendo Switch version Chine « activée » désigne une console ayant été :

Allumée et connectée à Internet ;

Liée au compte WeChat utilisé pour participer au programme de récompenses.

2. Utilisation de l’application « Récompenses » sur WeChat

Utilisez le compte WeChat ayant servi à connecter la console Nintendo Switch Chine pour vous inscrire au programme via l’application mobile WeChat (module « Récompenses »).

Si le compte WeChat connecté à l’application « Récompenses » est différent de celui utilisé sur la console, déconnectez-vous et connectez-vous avec le compte réellement associé à la console. Vous pouvez également changer le compte lié directement sur la console.

3. Limite d’un compte WeChat par console

Chaque console éligible ne peut être utilisée qu’avec un seul compte WeChat pour participer au programme.

Si plusieurs comptes WeChat ont été utilisés sur une même console, seul le premier compte validé pourra participer. Les autres ne pourront pas se connecter pour réclamer les récompenses.

4. Attention pour les consoles non officielles

Les consoles achetées en dehors des canaux officiels pourraient avoir été utilisées par d’autres personnes. Si les droits de participation au programme ont déjà été utilisés, vous ne pourrez pas les réclamer.

5. Délai pour réclamer les récompenses

Vous pouvez réclamer jusqu’à 4 jeux ou logiciels gratuits entre le 27 novembre 2024 à 10h et le 31 mars 2026 à 22h .

entre le et le . Les codes reçus doivent être utilisés avant le 15 mai 2026 à 22h pour télécharger les jeux, sinon ils expireront.

6. Réception des codes de téléchargement

Une fois vos jeux ou logiciels sélectionnés, vous recevrez des codes d’activation via l’application « Récompenses ».

Ces codes ne sont ni échangeables ni remboursables.

Chaque code est valable une seule fois pour un téléchargement sur l’eShop chinois.

7. Expiration des codes

Les codes doivent être échangés et utilisés avant le 15 mai 2026 à 22h. Passé ce délai, ils ne seront plus valables.

Procédure pour réclamer les codes :

Scanner le code QR : Accédez au module « Récompenses » de WeChat en scannant le code QR après le 27 novembre 2024 à 10h. Vérifier votre éligibilité : Suivez les instructions dans l’application pour valider votre compte. Sélectionner les jeux ou logiciels : Réclamez vos codes (maximum 4) et notez-les soigneusement.

FAQ : Questions fréquentes

A. Services et impact des ajustements en 2026 :

Les garanties seront-elles affectées ?

Non, les ajustements en 2026 concernent uniquement les services réseau. Les garanties, réparations et ventes ne seront pas impactées. Quels services réseau seront affectés après le 15 mai 2026 ? Tous les services nécessitant une connexion Internet seront interrompus.

Consultez la liste complète des services affectés sur le site officiel. Puis-je toujours acheter et télécharger des jeux ? Les achats seront possibles jusqu’au 31 mars 2026 à 22h .

. Les téléchargements devront être finalisés avant le 15 mai 2026 à 22h. Que faire des contenus supplémentaires comme les DLC ?

Les DLC, tels que le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, doivent être achetés avant le 31 mars 2026 et téléchargés avant le 15 mai 2026.

B. Programme de récompenses (« Réclamer » et « Échanger »)

Différence entre « réclamer » et « échanger » : Réclamer : Obtenir vos codes gratuits via l’application « Récompenses ». Cela doit être fait avant le 31 mars 2026 à 22h .

: Obtenir vos codes gratuits via l’application « Récompenses ». Cela doit être fait avant le . Échanger : Utiliser ces codes pour télécharger les jeux sur votre console via l’eShop. Cela doit être finalisé avant le 15 mai 2026 à 22h. Ma console doit être « activée », que signifie cela ?

Une console activée est une console ayant été allumée, connectée à Internet, et liée à un compte WeChat valide conformément aux conditions d’utilisation officielles. Puis-je utiliser un seul compte WeChat pour plusieurs consoles ?

Non, un compte WeChat ne peut participer qu’avec une seule console. Si vous avez plusieurs consoles, chaque console doit être associée à un compte WeChat différent. Que faire si ma console est non officielle ?

Si la console a été achetée hors des circuits agréés, il est possible que ses droits de participation aient déjà été consommés.

C. Problèmes techniques et stockage