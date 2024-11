Microids Distribution France et Meridiem sont ravis d’annoncer que le passionnant jeu de rôle / aventure graphique Neon Blood est désormais disponible en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch !

Neon Blood est une aventure dystopique cyberpunk/néo-noir, conçue avec une esthétique 2.5D saisissante, combinant des sprites en PixelArt 2D à des environnements modélisés en 3D.

Plongez dans une aventure captivante où vous aiderez Axel McCoin, un détective idéaliste, à déclencher une révolution pour changer le monde. Développé par ChaoticBrain Studios et édité par Meridiem, Neon Blood propose une expérience riche mêlant puzzles variés et combats classiques au tour par tour agrémentés de Quick Time Events.

L’Édition Limitée physique de Neon Blood sur PlayStation 5 et Nintendo Switch est distribuée en France par Microids Distribution France, et inclut un fourreau métallique texturé, un artbook, un guide de la ville et la bande-son téléchargeable.

À propos de Neon Blood :

Nous sommes en 2053. Après la Troisième Guerre mondiale, l’humanité a été réduite à une mégalopole, Viridis, composée de deux villes : la luxueuse Bright City et la dystopique Blind City.

Axel McCoin, un détective de Blind City, guidé par ses idéaux, décide de se rebeller contre les injustices causées par la séparation sociale entre les deux villes et les inégalités généralisées de la société. Il devient ainsi le symbole d’une révolution.

Au cours de son aventure, Axel rencontrera de puissants alliés qui l’aideront dans sa quête, mais également des ennemis déterminés à l’arrêter, comme Ruby Emerald, prête à tout pour faire échouer ses plans.

Caractéristiques :

Un RPG dystopique : Une histoire cyberpunk profonde combinée à un système de combat au tour par tour inspiré des RPG rétro, intégrant une forte dimension stratégique.

: Une histoire cyberpunk profonde combinée à un système de combat au tour par tour inspiré des RPG rétro, intégrant une forte dimension stratégique. Pixel art & environnements 3D : Deux réalités opposées des deux villes avec une esthétique 2.5D unique, fusionnant cyberpunk et science-fiction.

: Deux réalités opposées des deux villes avec une esthétique 2.5D unique, fusionnant cyberpunk et science-fiction. Explorez Viridis : Une immense mégalopole remplie de secrets à découvrir grâce à un système d’enquête basé sur des dialogues.

: Une immense mégalopole remplie de secrets à découvrir grâce à un système d’enquête basé sur des dialogues. Faites briller la nuit ! Des paysages nocturnes immersifs et dynamiques, illuminés par une abondance de néons.

Neon Blood est désormais disponible en version physique en France sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.