Les jeux de gestion fermière sont légion sur Nintendo Switch. Préférez-vous Stardew Valley ? Êtes-vous plutôt Story of Seasons ? Ou peut-être aimez-vous dans un autre genre Harvestella ? Dans ce paysage vidéoludique plutôt chargé, il est souvent compliqué de s’imposer. Garden of the Sea est un jeu développé par les Suédois de Neat Corporation pour la VR. Il est arrivé sur l’eShop au prix de presque vingt euros. Est-ce la nouvelle référence pour les fermiers en herbe ?

De l’agriculture et de l’exploration !

Garden of the Sea est un jeu de ferme, d’exploration et d’énigme. Nous arrivons sur une île sans savoir ce que nous devons faire. Cependant, en lisant sur les panneaux disséminés çà et là, nous apprenons à récupérer les objets et à les utiliser.

Nous allons trouver une houe, un arrosoir, quelques graines, et nous voilà parti dans une grande aventure fermière.

Le gameplay est plutôt simple. Globalement, nous allons avoir des sortes de jarres qui vont nous donner des quêtes. Elles réclameront du bois, des légumes, des fruits, des fleurs, et nous devrons leur trouver ou préparer tous les ingrédients afin d’avancer dans l’aventure.

Certaines jarres donneront accès à de nouvelles zones, d’autres débloqueront de nouveaux bâtiments ou de nouvelles recettes.

Nous avons un bâtiment « central » qui nous permet de crafter et de préparer des plats. Il faudra débloquer de nouvelles zones pour trouver de nouvelles plantes (ou de nouvelles recettes de craft) qui permettront de débloquer de nouvelles zones. La grande majorité du gameplay repose sur ce cycle exploration / agriculture / craft.

Le nombre de plantes est important et promet de longues heures d’agriculture. Il y a aussi un énorme nombre de recettes et une carte assez grande à découvrir.

Au bout de quelques heures de jeu, nous débloquons par ailleurs un bateau qui nous permet de découvrir de nouvelles zones et même de nouveaux biomes.

Le gameplay est vraiment conçu pour être cosy : il n’y a pas d’ennemis, pas de difficulté et pas de mort. Les plantes pousseront facilement à condition que vous leur mettiez de l’eau, et les quêtes se réalisent assez naturellement au fil du temps.

Un concept intéressant

L’expérience est d’ailleurs, comme souvent dans les jeux de ferme, assez addictive. Il suffit d’une graine, d’une nouvelle plante ou d’une nouvelle recette pour relancer notre intérêt.

Nous sommes comme des enfants toujours curieux de savoir à quoi va servir le nouveau meuble et satisfaits de voir les nouvelles graines prendre vie.

Cependant, malgré toutes ses qualités, Garden of the Sea est un jeu malheureusement assez moyen, la faute à une prise en main peu intuitive et à une deuxième partie d’aventure qui en pâtit directement.

Les touches ne sont pas évidentes et même après une dizaine d’heures de jeu, nous continuons de confondre la gâchette pour utiliser un objet et celle pour lâcher l’objet.

Les poches de notre personnage ainsi que les capacités de stockage sont très limitées. Il suffirait alors de lancer les objets au sol pour les récupérer plus tard, cependant, il arrive très souvent que ces derniers traversent la texture pour disparaître. Frustrant.

Il est d’ailleurs impossible de récupérer un outil perdu. Nous avons perdu notre hache et il n’y avait aucun moyen de la retrouver ou même de la recrafter.

L’arrosoir ne peut se recharger que dans le puits de l’île principale. Nous avons beau être sur une île entourée d’eau, il est impossible de remplir son arrosoir ailleurs… ce qui est là encore assez frustrant.

Les recettes affichées sur un post-it ne sont pas très lisibles. Il y a bien un carnet dans les menus répertoriant ces dernières mais là encore, ce n’est pas intuitif et crafter n’est pas aussi agréable que dans Minecraft.

Mais un jeu qui manque cruellement d’intuitivité

Comme les recettes manquent de logique (il faut des fruits et des légumes pour tout crafter, même les bâtiments), nous passons plus de temps à lire les recettes qu’à jouer.

Ces défauts ne sont pas si gênants lors de la première partie de Garden of the Sea. Nous passons la plupart de notre expérience dans la même zone ce qui nous laisse une certaine latitude.

En revanche, ces détails deviennent bien plus problématiques à partir du moment où nous prenons la mer. Il y a bien un mini-coffre de dix emplacements à l’intérieur du navire, cependant celui-ci est assez inutile au vu du nombre d’objets que nous récupérons sur les nouvelles îles.

Les trajets en bateau sont plutôt longs, ce qui n’est pas un défaut dans l’absolu (car naviguer est relaxant), cependant le tout devient long et frustrant quand il s’agit d’enchaîner les allers-retours afin d’amener notre butin sur l’île principale.

C’est vraiment dommage, car il aurait juste fallu des poches plus larges, la possibilité de faire des coffres, ainsi que de refaire ses outils de base pour transformer tous ces défauts en une expérience bien plus agréable.

Pour vingt euros, Garden of the Sea propose une durée de vie plus qu’intéressante… Comptez entre cinq à dix heures (en fonction de votre rythme, nous en avons mis plus !) pour terminer l’aventure. Cependant, il vous faudra beaucoup de courage pour continuer l’aventure après la découverte du bateau.

Les graphismes sont corrects. La vue en 3D première personne pourra rebuter certains joueurs à juste titre mais nous finissons à terme par nous habituer et même à apprécier ce doux décor tout calme.

La bande-son est relaxante, parfaite pour se mettre dans l’ambiance… même si elle n’est pas mémorable. Elle occupe vraiment une fonction secondaire dans l’aventure et s’oublie une fois la console éteinte.

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes réalisée par nos soins afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.