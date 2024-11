Avec un trailer qui retrace les inspirations du jeu !

Le Studio Plane Toast et leur éditeur Dear Villagers sont heureux d’annoncer que leur jeu d’aventure narratif cosy semi-open world Caravan SandWitch vient s’enrichier d’un mode photo, très demandé par la communauté. Ce patch sera disponible gratuitement sur Steam, PS5 et Nintendo Switch (et arrivera le 4 décembre sur GOG). Pour fêter cette mise à jour, le jeu est à -20% sur Steam.

Cette mise à jour s’accompagne d’un nouveau trailer, ainsi que de quelques correctifs en jeu. Le trailer vous permet de partir à la rencontre de deux des personnes derrière Caravan SandWitch. Émi Lefèvre et Adrien Lucas, les deux co-fondateurs de Plane Toast, vous parlent de leurs inspirations, aussi bien visuelles que narratives, et vous invite à replonger dans la genèse des aventures de Sauge.

Qu’est-ce que Caravan SandWitch ?

Caravan SandWitch vous propose de voyager dans un monde de science-fiction inspiré des paysages provençaux. À mesure de votre progression le mystère de votre sœur disparue vous servira de guide pour découvrir la vérité. Interagissez avec les communautés de Cigalo, aidez-les dans leurs tâches, et rencontrez de nouvelles personnes en chemin. Prenez aussi le temps d’explorer le monde, que ce soit à bord de votre van ou à pied. La vie est simple : ni combat, ni mort, et ni chronomètre. Dans Caravan SandWitch il n’y a que vous, votre van, et un monde à explorer.