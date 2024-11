Brace Yourself Games, connu pour des titres comme Crypt of the NecroDancer et Cadence of Hyrule, a annoncé que son nouveau jeu de rythme Rift of the NecroDancer sortira le 5 février 2025, mais uniquement sur Steam, les versions consoles étant prévues « à une date ultérieure ». Ce jeu avait été confirmé pour la Switch en 2023 lors d’un Indie Direct, mais a depuis subi plusieurs retards. Pendant cette période, le développeur a également connu des licenciements et a sorti du contenu téléchargeable supplémentaire pour Crypt of the NecroDancer plus tôt cette année.

Dans un billet publié sur la page Steam du jeu, les développeurs expliquent que « l’une des choses que nous faisons pour nous donner un peu plus de temps est de dissocier la sortie sur Steam des autres plateformes ». La sortie sur Switch est donc encore « à déterminer », mais le jeu reste prévu sur cette console.

Le jeu propose des modes inspirés de Guitar Hero et Rhythm Heaven, où les joueurs doivent aider Cadence à naviguer dans le monde moderne tout en réparant les failles qui perturbent sa vie. Voici les principales fonctionnalités :