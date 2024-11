Grâce à Monster Couch et Flatout Games, nous avons une date de sortie pour la version Nintendo Switch de Quilts and Cats of Calico : le jeu est prévu pour le 18 décembre 2024.

Quilts and Cats of Calico est un agréable jeu de plateau calme où votre tâche principale est de tricoter une couverture à partir de chutes de tissus. En combinant intelligemment les couleurs et les motifs, vous pourrez non seulement marquer des points, mais aussi coudre des boutons sur vos créations et attirer d’adorables chats, qui ont chacun leurs propres préférences en matière de motifs.

Bien plus qu’une simple adaptation

Dans le jeu Quilts and Cats of Calico, basé sur le jeu de plateau Calico, vous plongez dans un monde chaleureux et douillet rempli de chats adorables. Ici, le drap se froisse sous leurs pattes, et leurs ronronnements se font entendre. Un monde regorgeant de motifs et de dessins attend les adeptes du tricot.

Les fans de Calico découvriront également des surprises, comme des variations des règles et des mécaniques dans le mode campagne. De nouveaux scénarios viennent s’ajouter aux scénarios déjà connus.

Tricotez en solo ou avec des proches, ou faites de nouvelles connaissances

Que vous souhaitiez tricoter en solo ou que vous préfériez affronter d’autres joueurs, Quilts and Cats of Calico possède un mode de jeu correspondant à vos envies. Profitez d’un mode multijoueur multiplateforme où vous pourrez inviter des amis ou affronter des joueurs au hasard dans des parties classées. Le jeu en ligne comprendra des défis hebdomadaires et des classements de joueurs. Quant au mode solo, il vous permet d’affronter des IA de différents niveaux et constitue l’outil idéal pour renforcer vos compétences dans une atmosphère détendue.

Luttez contre une entreprise corrompue

Dans le jeu, vous pourrez également profiter d’une campagne en mode histoire. Un monde extraordinaire inspiré des œuvres du Studio Ghibli vous y attend. Là, les chats peuvent donner du baume même aux cœurs les plus froids. Maître de la couture, parcourez un monde frappé par la guerre et tricotez des couvertures. Tenez tête à une entreprise impitoyable qui menace votre guilde. Confectionnez des couvertures, perfectionnez votre art et aidez ceux que vous rencontrez au cours de votre voyage. Ne vous inquiétez pas : sur votre chemin, vous rencontrerez des amis et, surtout, des chats dont l’aide pourrait s’avérer précieuse…

Passez du temps avec vos chats

Dans Quilts and Cats of Calico, les chats sont actifs pendant vos parties. Ils ne sont pas seulement intéressés par les motifs que vous utilisez pour vos couvertures. Ils réagissent activement à vos actions et ont leur propre caractère. Ils observent paresseusement le plateau, s’amusent, courent partout et font parfois de longues siestes. Pendant vos parties, vous pouvez interagir avec eux, les caresser, ou les chasser s’ils vous gênent.

Des options de personnalisation approfondies

Le jeu regorge de chats, mais ce n’est pas tout ! Dans Quilts and Cats of Calico, vous pouvez créer votre propre animal pour rendre votre partie encore plus géniale ! Vous pouvez lui donner un nom, choisir la couleur de son pelage et l’habiller avec différentes tenues. Si vous le souhaitez, il apparaîtra sur le plateau pendant que vous jouez. Vous pourrez également changer l’arrière-plan du jeu et choisir différents motifs de couvertures. Le choix vous revient !

Une jolie musique relaxante

Nous avons demandé à Pawel Górniak, le compositeur qui se cache derrière la bande-son de la version numérique de Wingspan (À tire d’ailes), de composer la musique de Quilts and Cats of Calico. Elle vous plongera dans l’atmosphère du jeu et vous procurera une sensation de profonde relaxation.