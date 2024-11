Découvrez les Trois Royaumes comme jamais auparavant dans un mélange explosif d’action, d’humour, et de combats épiques signé River City !

Arc System Works Co. Ltd. célèbre la sortie de River City Saga: Three Kingdoms Next sur Nintendo Switch, PlayStation®4, et Steam.

Notre délinquant bien-aimé Kunio incarne Guan Yu, héros des Trois Royaumes, et prend part à de nombreuses batailles sans merci à travers la Chine antique. Les joueurs pourront suivre l’histoire depuis la bataille de la Falaise Rouge jusqu’au final de la saga des Trois Royaumes : la bataille des plaines de Wuzhang, avec une fin alternative digne de la licence River City !

Les joueurs pourront traverser les niveaux grâce à l’iconique moto Red Hare tout en envoyant valser leurs ennemis sur leur chemin. De nouvelles tactiques et attaques spéciales permettront d’éliminer même les ennemis les plus puissants avec classe.

Kenji Sato, Directeur de River City Saga pour les joueurs

“River City Saga : Three Kingdoms est enfin sorti ! Les gens connaissent pour la plupart les Trois Royaumes jusqu’à la bataille de la Falaise Rouge. Cependant, l’histoire qui suit est également pleine de rebondissements. Je voulais donner aux joueurs l’occasion de découvrir les derniers chapitres des Trois Royaumes. Si vous jouez à ce jeu et au précédent River City Saga : Three Kingdoms, vous serez étrangement familier avec ce classique. Montez sur Red Hare pour voyager à travers ce monde antique dans le style de River City ! Ne manquez pas de voir la tournure surprenante de la fin de cette histoire.”

– Kenji Sato, Director, Arc System Works

Envoyez vos ennemis valser avec Red Hare !

Red Hare fait son apparition sous la forme d’une moto cette fois-ci ! Les joueurs peuvent invoquer Red Hare lorsque la jauge est pleine, permettant ainsi de traverser les niveaux sur la moto en repoussant les hordes d’ennemis avec puissance et classe. Cette moto est également personnalisable en retrouvant des pièces pour l’ajuster à son style. En remplissant certaines conditions, Red Hare pourra même évoluer et devenir encore plus qu’une moto !

Les Trois Royaumes dans le style unique de River City !

L’histoire suit l’armée grandissante de Liu Bei et ses batailles intenses contre les forces rivales de Cao Cao, jusqu’à l’apogée de la bataille des plaines de Wuzhang. C’est l’occasion de profiter des Trois Royaumes avec une touche comique et unique à la version River City de cette histoire !

Des Tactiques et des Attaques Spéciales incroyables !

Les batailles des Trois Royaumes sont réputées pour leurs puissantes tactiques militaires. Elles sont composées de combats avec une sélection de tactiques uniques telles que la tactique de gel “Freeze Tactic”, où des lutteurs de sumo maintiennent l’ennemi immobile, ou encore la tactique de tremblement de terre “Earthquake Tactic”. Avec un système d’arbre de compétences pour apprendre ces attaques spéciales, les joueurs pourront élaborer leurs approches personnelles pour éliminer les armées ennemies sur leur chemin.