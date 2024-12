Motorsport Games a annoncé sur les réseaux sociaux le retrait de plusieurs jeux NASCAR des boutiques numériques, ce qui inclut la Nintendo Switch. Les jeux NASCAR Heat et NASCAR Rivals seront supprimés de l’eShop à partir du 31 décembre 2024.

Cette décision, bien que non explicitement précisée, semble liée au changement de détenteur de la licence NASCAR.

Ce qu’il faut savoir :

Déclaration officielle de Motorsport Games :

« À la communauté des jeux NASCAR, à partir du 31 décembre 2024, tous les titres de jeux NASCAR et leurs contenus téléchargeables ne seront plus disponibles à l’achat sur les boutiques numériques. Cependant, ils resteront jouables après cette date. Cela inclut les franchises @NASCARHeat, @NASCARRivals et @NASCARignition. Veuillez surveiller les promotions sur les différentes plateformes ce mois de décembre pour compléter votre collection de jeux NASCAR sur console tant qu’il en est encore temps ! Nous remercions sincèrement notre communauté pour l’enthousiasme et le soutien que vous avez apportés à ces jeux au fil des années et espérons que vous avez apprécié vos courses avec nous. »