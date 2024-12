Il semble que Sorry We’re Closed se prepare pour une sortie sur Nintendo Switch, une classification du jeu vient d’apparaître sur le site du comité de classification taïwanais. Cela signifie probablement qu’il ne s’agit plus que d’une question de temps avant une annonce officielle.

Sorry We’re Closed est un jeu de survival horror nostalgique. Profitez d’environnements atmosphériques avec des angles de caméra fixes classiques et le frisson des combats à la première personne de style arcade. Entrez dans le monde périlleux des démons, collectez des objets et gérez vos ressources pour survivre.

UN MONDE D’ANGES ET DE DÉMONS

Suivez les derniers jours de Michelle alors qu’elle se bat pour briser la malédiction placée sur elle par un puissant démon en quête d’amour. Aidez (ou gênez !) les habitants curieux du quartier animé de Michelle à Londres pendant que vous poursuivez la liberté de votre propre disparition prématurée.

UNE BÉNÉDICTION OU UNE MALÉDICTION ?

Avec plusieurs fins à découvrir, influencez votre destin car les choix que vous faites ouvriront de nouvelles opportunités pour éviter ou embrasser l’attrait de l’antagoniste.

SURVIVAL HORROR AVEC UNE TOUCHE D’ORIGINALITÉ

Raillée par quelques jours de liberté restants, Michelle se voit offrir des opportunités tentantes pour échapper à sa malédiction. Si elle peut rassembler son courage, affronter le monde des démons et garder son pistolet Hellhound chargé, elle pourrait trouver un moyen de rééquilibrer les échelles du destin.

Explorez avec des angles de caméra fixes nostalgiques en plongeant plus profondément dans les failles liminales qui séparent la conscience et le sommeil. Défendez-vous avec des combats de style arcade en première personne en utilisant des armes démoniaques.

CLAQUEZ DES DOIGTS ET OUVREZ VOTRE TROISIÈME ŒIL…

Michelle acquiert le pouvoir du Troisième Œil, lui permettant de voir entre les mondes et d’en apprendre davantage sur les habitants cachés de son quartier. Ouvrez votre Troisième Œil pour étourdir les ennemis et révéler leurs points faibles. Déchirez les frontières des mondes pour découvrir des secrets et résoudre des énigmes.