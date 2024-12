Au Japon, Nintendo a commencé à partager le Top 20 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch sur son site web.

Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en novembre2024, et couvre uniquement les téléchargements payants du Nintendo eShop et du My Nintendo Store au Japon. Voici le dernier Top 20 mensuel des logiciels sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er au 30 novembre 2024 :

01./00. [NSW] DRAGON QUEST III HD-2D Remake (Square-Enix) [14.11.2024] {7,678 Yen} / NEW

02./01. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo) [17.10.2024] {7,100 Yen}

03./03. [NSW] Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] {2,750 Yen}

04./16. [NSW] Mario & Luigi: Brothership (Nintendo) [07.11.2024] {7,100 Yen}

05./08. [NSW] Suika Game (Aladdin X) [09.12.2021] {240 Yen}

06./00. [NSW] [New Price Version] DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square-Enix) [27.9.2019] {5,478 Yen}

07./07. [NSW] Hogwarts Legacy (WB Games) [14.11.2023] {8,778 Yen}

08./11. [NSW] Overcooked! Special Edition (Team17) [12.10.2017] {2,150 Yen} (was 80% off)

09./00. [NSW] Butto Bird (Shogakukan) [19.6.2024] {990 Yen} (was on sale for 100 Yen)

10./05. [NSW] Yakuza Kiwami (SEGA) [25.10.2024] {2,980 Yen}

11./09. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] {3,990 Yen}

12./06. [NSW] Core Keeper (Fireshine Games) [17.10.2024] {2,310 Yen}

13./00. [NSW] Exit 8 (PLAYISM) [17.4.2024] {470 Yen}

14./00. [NSW] Platform 8 (PLAYISM) [28.11.2024] {470 Yen} / NEW

15./04. [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Square-Enix) [24.10.2024] {6,820 Yen}

16./02. [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo) [26.9.2024] {7,600 Yen}

17./00. [NSW] Mutant Year Zero: Road to Eden – Deluxe Edition (3goo) [21.11.2019]

18./00. [NSW] PowerWash Simulator (Square-Enix) [31.1.2023]

19./17. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] {6,578 Yen}

20./20. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] {6,578 Yen}